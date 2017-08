Concejal del municipio de Villamaria es señalada de agresión

Foto/ José Leonardo Holguín

El joven José Leonardo Holguín Castaño denunció ante la procuraduría provincial de la capital caldense y ante la fiscalía general de la Nacion, a la concejal Nancy Viviana Arcila Ocampo, por las agresiones físicas que ella cometió en contra de esta persona el día jueves 3 de agosto en horas de la tarde en el barrio Turín del municipio de Villamaria.

Según el dictamen de medicina legal fueron hallados en el cuerpo de este hombre de 27 años, varias lesiones, que obligan a dejarlo con 10 días de incapacidad médica. Dichas agresiones según el informe que entregaron a las autoridades, fueron hechas con un casco, puños y hasta arañazos en diferentes partes del cuerpo.

En dialogo con la supuesta víctima este manifestó lo siguiente:

“el día 3 de agosto me llama mi madre, diciéndome que la señora Nancy Viviana Concejal de Villamaria por el Partido Liberal se encuentra en mi casa, eso ocurrió sobre las 5 y 20 de la tarde, yo estaba a escasas cuadras de mi casa y me dirijo al lugar, ya que ella tenia un oficio para que yo le firmara, oficio que ella misma redacto, yo me senté. En varias ocasiones me exigió que le firmara el oficio como retiro de una lista abierta por el partido liberal por la consulta partidista, yo me negué a firmarlo, porque no era mi intención firmar esa renuncia, en varias ocasiones, dos o tres veces ella me repitió que tenia que firmar, yo le contesté que no iba a firmar y que entonces que iba hacer, ella se exaltó se dirigió hacía mi, y con el casco me propino unos golpes en la cadera, yo me defendía, tire la mano y la empuje y al momento de que yo me pare como para defenderme ella me hecho mano del cuello, causándome estos aruñones”

El agredido manifestó que por tradición siempre ha militado en el partido liberal, pero hace 8 años estuvo como candidato por el partido MIO, sin embargo solicitó el retiro para volver al partido Liberal, y apoyar a la que hoy es su agresora, apoyándola según él desde la candidatura del año 2015, y donde por motivos personales agora manifiesta quererse retirar del grupo de la concejal Viviana Arcila.

Esta casa radial, quiso contactar a la persona implicada, en este caso a la Concejal Nancy Viviana Arcila, para conocer su versión, pero esta no contesta su celular.