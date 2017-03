Concejal Henry Gamboa, señaló que el director de tránsito incurrió en prevaricato con las zonas azules

Director de Tránsito, Miller Salas. Foto: Concejo de Bucaramanga / RCN Radio.

En medio del informe de gestión que presentó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el concejal del municipio Henry Gamboa, aseguró que el funcionario Miller Salas ha incurrido en el delito de prevaricato al no realizar estudios previos a la instalación de zonas azules en la ciudad.

“Yo no sé por qué los organismos de control no han hecho nada porque hay demandas por las zonas azules. No se han cumplido los requisitos que establece el acuerdo, debieron hacer un estudio, hay zonas azules donde el perfil vial no cumple la norma; hay que hacer un acto entre el espacio público, planeación y la Dirección de Tránsito y eso no se ha hecho y sobretodo debe venir al concejo la aprobación del suelo donde se van a instalar estas zonas azules y no se ha cumplido”. Agregó el corporado.

Varios concejales de Bucaramanga señalaron que el informe de gestión que presentó el director de tránsito fue erróneo, sin embargo para Miller Salas, el objetivo anunciados por su despacho se ha cumplido.