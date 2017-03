Concejal de Neiva denuncia presuntos casos de corrupción en la ciudad 

Foto: RCN Radio

El concejal de Neiva Carlos Posada, denunció que los casos de corrupción en los cuales él ha instaurado ante los entes de control no han tenido ningún avance investigativo, convirtiéndose en una situación preocupante debido a la gravedad de estas acusaciones.

“Estos casos de corrupción que yo he radicado ante los entes competentes no han tenido ninguna acción, no entiendo porque no ha pasado nada, estoy esperando soluciones”, afirmó.

Así mismo, el líder político ratificó que antes de ser nombrado como concejal participó en actos ilegales, como lo han hecho los ciudadanos recibiendo alimentos por parte de candidatos a pestos gubernamentales para que fueron elegidos en su comunidad.