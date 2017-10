Concejales de Cartagena pide a la comunidad no más bullying contra ellos por investigaciones de la Fiscalía

Foto: Cortesía Concejo de Cartagena.

Los concejales acusaron a organizaciones de la sociedad civil, gremios y medios de comunicación de promover el bullying contra los cabildantes.

No ha sido fácil el tercer y último periodo de sesiones en el concejo de Cartagena, desde su inicio los cabildantes reconocieron que su legitimidad no está en el mejor posición debido a las investigaciones de la Fiscalía y el anuncio de imputación de cargos para algunos en los próximos días. Gremios y sociedad civil han exigido a los implicados que renuncien por el bien de la ciudad, sin embargo los concejales aseguran que aún no han sido condenados y tienen presunción de inocencia.

El cabildante Luis Cassiani, de Cambio Radical, añadió que los ataques por redes sociales son permanentes, e incluso lo han amenazado de muerte, “ya está bueno de tanto bullying, de tanto matoneo que nos vienen haciendo en las redes. Estoy más preocupado porque un medio publicó una noticia y un tuitero nos amenaza diciendo: vamos a matar un par de estos hijo de putas. Los concejales hemos atendido los requerimientos de la justicia”

El concejal Cassiani también hizo extensivo su llamado de atención a los medios de comunicación, “estamos de frente, y espero que los medios sepan cómo van a vender sus noticias porque ya está bueno la falta de respeto y el bullying que nos hacen. Aquí también hay seres humanos y ciudadanos que trabajamos en pro de los cartageneros”

Para el cabildante, los medios estarían influenciando a la opinión pública en contra a los concejales, a quienes les pidió que conserven su imparcialidad, “nosotros respetamos su derecho a la libertad de prensa, pero también hay que respetar como vamos a informar porque recordemos que tenemos un problema de salud mental, miren como a raíz de una noticia empiezan a amenazarlos”

Para reforzar lo anterior, el concejal Rafael Meza cuestionó a los gremios, “como Funcicar y Fenalco se han prestado para pedir la renuncia de los colegas. Mónica Fadul, directora ejecutiva de los comerciantes, debe saber que hay un debido proceso. He hecho el esfuerzo por no ver los medios locales”

El cabildante Meza añadió que grandes personalidades políticas del mundo han estado encarceladas, “como el caso de uno de los mejores presidentes: el señor Pepe Mujica, quien estuvo detenido y luego fue presidente; Martín Luther King estuvo detenido y luego fue presidente, Nelson Mandela. Los colegas han no han sido condenados”

Pese a estos cuestionamientos, otros concejales utilizan como insumo para sus debates, proposiciones y citaciones de funcionarios la información publicada en los medios de comunicación. En los último periodo, la polémica por el lote donde estaría ubicado el nuevo mercado, los reportes de desnutrición y el eventual cierre de varios colegios han sido tema discusión entre los medios, antes de llegar a la corporación.