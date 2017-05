Concejales de Manizales opinan sobre la decisión que le conviene a Caldas en caso de gobernador suspendido

Foto: RCN Radio

Este miércoles se podría conocer la decisión del la Sala Plena del Consejo de Estado en el caso de Guido Echeverry Piedrahíta, sobre si puede regresar a su posición de Gobernador de Caldas o queda definitivamente suspendido por inhabilidad para ejercer el cargoNueve concejales de Manizales fueron consultados por RCN Radio sobre lo que más le conviene a Caldas ante la eventual decisión de la Sala Plena del Concejo de Estado, en relación con la continuidad o no del suspendido gobernador del departamento Guido Echeverry Piedrahíta.

El primero que se refirió a este tema que por estos días tiene en vilo a la opinión pública caldense, fue el propio presidente de esa corporación edilicia, Víctor Hugo Cortés Carrillo, quien dijo que lo mejor para Caldas es que actuando en derecho se tomen decisiones y también que el gobernador Guido Echeverry continúe, aunque ambas razones riñan, porque si se debe proceder de acuerdo con la ley Echeverry Piedrahíta no debe volver al cargo; pero si por el contrario se debe actuar por el bien del departamento, debe volver.

El concejal hizo alusión a los costos onerosos de una campaña política ad portas de otras campañas para Congreso de la República y Presidencia y consideró que van a mover en caso de darse, los cimientos de la política en Caldas. Advirtió que hoy el Estado se estaría viendo abocado a una demanda de indemnización de los abogados del gobernador Guido, por las afectaciones que le han ocasionado; pero el departamento y cualquier ciudadano también podrían demandar al estado por este tipo de decisiones, según el abogado Carrillo Cortés.

César Díaz, concejal liberal, estimó que por el bien del departamento, por su estabilidad jurídica, la continuidad del Plan de Desarrollo y por los conocimientos en el manejo de lo administrativo, esperan que la determinación del Consejo de Estado le permita a Guido Echeverry volver a la Gobernación, ya que juega un papel preponderante en la toma de decisiones sobre importantes proyectos de progreso para la región.

El concejal de la U, Hernán Alberto Bedoya, respondió que la es lógica, porque lo que más le conviene a Caldas es la continuidad del doctor Guido; primero, porque cree que fue elegido con la total voluntad del departamento, arrasando en las pasadas elecciones para gobernador, y segundo, porque lo que menos le conviene al departamento son unas nuevas elecciones que lleguen también con un nuevo gobernador que inicie de cero los programas del Plan de Desarrollo.

Luis Gonzalo Valencia, quien lleva varios períodos en representación del partido Conservador, dijo al respecto que lo mejor que le puede pasar al departamento es que la decisión de la Sala Plena sea ajustada estrictamente a los aspectos jurídicos, porque puede sentar un precedente para futuras campañas políticas, y en este sentido el fallo sería muy importante no sólo para Caldas sino para el resto de la Nación.

El concejal Jorge Alberto Betancurt, vocero del Centro Democrático, expresó que definitivamente lo que más le conviene a Caldas es no estar en interinidad y que el gobernador por el que los caldenses votaron este ejerciendo sus funciones; además que las decisiones se tomen a tiempo y no se demoren tanto, para bien del mismo escenario administrativo. “Esa interinidad no le conviene a la región”, agregó el edil.