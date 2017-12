Concejo aprueba proyecto para que mujeres tengan uso preferencial en horas pico en sillas de Transmilenio

Foto René Arboleda



Con 21 votos a favor y 14 en contra, la Plenaria del Concejo de Bogotá aprobó el proyecto de ley que busca que las mujeres tengan un uso preferencial de las sillas rojas de TransMilenio, con el fin de disminuir los casos de abuso sexual en los articulados.

El autor de esta iniciativa, el Concejal (Opción Ciudadana), Marco Fidel Ramírez, señaló que con este respaldo Bogotá se convertirá en la primera ciudad del mundo que convocará al sistema masivo de transporte a ceder las sillas a las mujeres en horas pico.

“Con la aprobación de este proyecto se promueven acciones afirmativas para disminuir el acoso sexual en el sistema de TransMilenio, ya que en la encuesta de la secretaría de la mujer el 64% de ellas afirmaron haber sido víctimas de acoso en este sistema”, añadió.

Ramírez explicó que este uso es preferencial no exclusivo, “preferencialmente no significa exclusivamente, esta norma no discrimina a nadie ni a la tercera edad, ni a hombres enfermos”.

Cabe recordar que esta propuesta que está a punto de convertirse en ley, ha recibido criticas de varios sectores que consideran imposible implementar y controlar esta norma en las horas pico debido a la gran intolerancia que existe dentro del sistema de transporte masivo.

Sin embargo su autor considera que esto puede ser posible con una buena pedagogía que incentive al ciudadano a respetar y proteger los valores de las mujeres.

Se espera que este proyecto sea revisado y sancionado por el Alcade Mayor de Bogotá , Enrrique Peñalosa antes de culminar el año.