Concejo de Cartagena propuso desmonte de placas instaladas en obras inauguradas y no terminadas

Alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, realizando entrega oficial de obras en colegio de la ciudad. Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena.

Ante las obras inauguradas y nunca terminadas que hay en Cartagena, los concejales del distrito propusieron el desmonte de las placas que en su tiempo fueron instaladas en estas obras y en las que figura el nombre de Dionisio Vélez, alcalde de la época.

La proposición presentada por el concejal Edgar Mendoza y aprobada por los 18 concejales restantes, establece que ‘se proceda con el desmonte inmediato de las placas conmemorativas que fueron instaladas sin que formal y jurídicamente se hubiese llevado a cabo la entrega y recibo a satisfacción de las obras en cuestión, previo aval del interventor’.

Los integrantes de la corporación fundamentan su decisión, indicando que “el anterior alcalde de la ciudad, en un hecho de absoluta irresponsabilidad y de total falta de ética, decidió inaugurar varias obras que aún es la hora y se encuentran sin concluir”.

Agregan que el hecho de que las obras no hayan sido terminadas “no fue excusa para que dicho mandatario le impusiera una placa en su honor sin prever que a futuro esto se convertiría en un símbolo a la ineficiencia y a la negligencia gubernamental como hoy se puede interpretar”.

Los concejales argumentan además que presentan esta proposición en cumplimiento al artículo segundo del Acuerdo número 013 de 2014 que señala que “sin excepción alguna, en el Distrito de Cartagena, las obras públicas se inaugurarán exclusivamente cuando se hayan ejecutado en su totalidad y se reciban a entera satisfacción por parte de las interventorías, incluyendo las obras complementarias”.

Para el exconcejal David Múnera, esta proposición no es lo que realmente necesita la ciudad para que haya cumplimiento en la entrega de proyectos: “Considero que la proposición se quedó demasiado corta, ese no es el problema principal. El problema que debe preocupar a Cartagena y al Concejo Distrital es saber qué pasó con los 250 mil millones de pesos (correspondientes a un empréstito). Se debe conocer donde se invirtieron, en qué bolsillos terminaron, porque esto es una simple constancia que no tiene ninguna relevancia”.

Agregó que “lo que le preocupa a los cartageneros es que aquí se aprobaron unas obras con el mayor endeudamiento que tuvo Cartagena por más de 250 mil millones de pesos, con intereses que se están pagando, y esas obras no fueron efectuadas. Entonces dejar la constancia que se van a quitar las placas conmemorativas ese es un acto que no resuelve el problema”.

Finalmente dijo que los concejales deberían presentar una proposición solicitando investigación sobre este caso a los organismos de control.

En Cartagena se reportan 75 obras sin terminar, específicamente de la pasada administración. 50 obras viales y 25 centros de salud presentan graves irregularidades, algunos proyectos ni siquiera se han ejecutado y corresponden a un préstamo de 250 mil millones de pesos solicitado por el exalcalde Dionisio Vélez.