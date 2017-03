Concejo de Cartagena rechaza proposición para declarar persona no grata a “Timochenko”

Foto: Archivo.

Luego de la llegada de los jefes de las FARC a Cartagena para evaluar la implementación los acuerdos de paz con el gobierno nacional, el senador del Centro Democrático Fernando Araujo pidió al Concejo Distrital declarar persona no grata al líder de esa guerrilla Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”.

Los concejales en respuesta rechazaron la medida y manifestaron su preocupación por las alteraciones del orden público que causarían las actividades del Centro Democrático en esta zona del país.

El concejal del partido de la U, Cesar Pión, dijo que las autoridades deben investigar la contaminación visual que hace ese partido al distribuir constantemente publicidad en carros, postes y sitios públicos.

“Esto es un bochinche de unos cuantos que se toman las calles, cierran las esquinas, le ponen avisos a los taxis y afectan lo ecológico, si fuera una campaña política ya nos hubieran quitado los avisos… El senador Araujo no puede enviarnos una carta para pedirnos que declaremos persona no grata a Timochenko, personas no grata tenemos que declarar a los que manejaron a Reficar…Yo creo que es una falta de respeto”, manifestó Pión.

El senador Araujo rechazó las declaraciones de los concejales y los llamó “cobardes” por negarse a decretar a “Timochenko” como persona no grata en Cartagena.

“Hay concejales muy valientes y hay cobardes, seguramente hay concejales que le tienen miedo a Timochenko yo no. Creo que Cartagena debe tener esa determinación… Esta no es una ciudad que no se va arrodillar contra la opresión del terrorismo. El concejo debe apoyarme en esta iniciativa. No quiero pensar que los concejales están con el gobierno por mermelada, yo estoy seguro que algunos de ellos declararán a Timochenko persona no grata”, dijo Araujo.

Durante la sesión del concejo, los cabildantes manifestaron su apoyo al proceso de paz y mostraron su molestia por lo que consideraron una postura radical del Centro Democrático. Como diríamos en el Caribe, el senador Araujo fue por la lana y terminó trasquilado.