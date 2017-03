Concejo de Cúcuta inconforme con cifras que entregó MinDefensa en Consejo de Seguridad

Luego de las cifras de inseguridad que el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas entregó el día de ayer en el concejo de seguridad, donde afirmó que es notable la disminución del homicidio y la extorsión en la ciudad de Cúcuta en el 2017.

El concejo de Cúcuta, afirma que estas cifras no tienen relación con la inseguridad que se está viviendo en la ciudad y piden mayores compromisos por parte de la administración municipal y el Ministerio de Defensa.

Juan Carlos Capacho concejal por el centro democrático dijo a RCN Radio, que el 21 por ciento de disminución en homicidios y del 70 por ciento en extorsión no son reales; “Nos parece una afirmación irresponsable, decir que en Cúcuta la inseguridad es solo percepción no tiene presentación, eso no es ser honesto” expresó El concejal.

Capacho afirmó “Los índices de inseguridad puede que hayan bajado; sin embargo son muy altos y se debe seguir trabajando; acá el Ministro no puede venir a ponernos contentos con cifras que no sabemos de donde salen”

El munícipe por el centro democrático, quien también hizo reparos sobre el trabajo que adelanta las autoridades en las entradas a la ciudad, donde ingresa la gran cantidad de droga proveniente del Catatumbo.

“Estamos sufriendo el coletazo del narcotráfico que se viene del Catatumbo; la inseguridad aumentó en la ciudad por el consumo y distribución de drogas en las calles, no se está controlando esta situación y por estos casos externos sufrimos el fenómeno de la inseguridad en Cúcuta “ puntualizó Juan Carlos Capacho.