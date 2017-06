Concejo de Cúcuta prepara decreto para declarar persona No Grata a Nicolás Maduro

Foto RCN Radio Cúcuta

En sesión Ordinaria del concejo de la ciudad de Cúcuta, se recibió al diputado de la Asamblea Nacional por la frontera Franklin Duarte y Walter Márquez, ex embajador de Venezuela en la India; el tema declarar al Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, como persona no grata, medida que es respaldada por la gran mayoría de concejales.

Nelson Ovalles presidente de la corporación pública, presentó un borrador, el cual fue puesto a consideración de los munícipes, quienes deben brindar el respaldo de dicha iniciativa.

Óscar Angarita concejal de la ciudad, sostuvo que la historia une a los dos países y que son miles de colombianos los que han sufrido, al igual que los venezolanos, los atropellos del gobierno de Maduro y por lo tanto apoya la petición del jefe de la corporación

Entre tanto, quien no respalda la eventual aprobación del decreto, es Oliverio Castellanos, quien agregó que declarar a Nicolás Maduro como persona no grata, no traerá ningún beneficio,

“No le veo fuerza jurídica a esta idea y por ello no le veo sentido, por el contrario, esto ocasionará burlas del mandatario del gobierno del vecino país y no sería justo con la corporación, con la ciudad, y el país” expresó el concejal.

Asimismo, El diputado Franklin Duarte, quienes apoyan la aprobación del decreto borrador, se refirió a la crítica situación política, social y económica que se vive en el vecino país, y afirmó que la constituyente que pretende adelantar el gobierno de Miraflores, va contra las leyes.

Acá el decreto borrador del concejo de Cúcuta