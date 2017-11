Concejo de Manizales exigirá a constructora CFC que no promueva proyecto “Tierra Viva” con el falso argumento que quedó incluído en el POT aprobado este año

Foto: Tomada de la revista Construoferta-Camacol

La voz de alerta la hicieron llegar a la Personería de la capital de Caldas, habitantes del barrio La Sultana

El presidente del Concejo de Manizales, Víctor Hugo Cortés Carrillo, exigirá a través de un derecho de petición a la Constructora Felipe Calderon-CFC, que no utilice el nombre de esa corporación y menos con argumentos que riñen con la verdad, para promocionar la comercialización de la biociudadela “Tierra Viva”.

En la sesión matinal de este miércoles, Cortés Carrillo se refirió a una comunicación que le envió la personera de esta capital, Tulia Helena Hernández, en la que le dice que a la Ventanilla Única de ese despacho llegó un oficio suscrito por habitantes del barrio La Sultana en el que le piden intervenir ante la que ellos consideran información distorsionada de la constructora CFC, con el propósito de adelantar actas de vecindad por la presunta ejecución de una obra vecina, que según los firmantes no es vecina, pues se trata del proyecto “Tierra Viva”, cuya construcción se ha anunciado medio kilómetro más arriba y en este sentido-dicen- no existe una obra vecina que sustente la decisión de lavantar un acta de vecindad.

Además, los habitantes de la Sultana expresan que en el oficio CFC-ING-070-17 del 20 de octubre de 2.017, firmado por el señor Hernán González Cardona, en representación de CFC@A Ingeniería S.A.S Gestión Socio-Ambiental Tierra Viva, se manifiesta que el proyecto cuenta con licencias de urbanismo y construcción otorgadas en legal y debida forma y se encuentran ejecutoriadas, lo que permite iniciar la construcción. Después dice que: “el área donde se encuentra, fue incluída en el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en agosto de 2.017″.

“Eso es totalmente falso, nosotros no incluímos en el Plan de Ordenamiento Territorial, la Constructora CFC, ni el proyecto “Tierra Viva”, ni la finca La Aurora… nosotros no incluimos eso”, expresó en tono enfático el presidente del Concejo de Manizales y añadió que ya la discusión jurídica que quieran dar en los tribunales es algo diferente. “Uno entiende que les dieron su licencia y en el momento en que adelantaron algunos trámites o el Plan Parcial fue aprobado, estaba vigente; pero que no digan mentiras, que el POT que se aprobó en esta corporación en el mes de julio, porque fue en julio, ni siquiera en agosto, no tiene incluída el área que hoy están anunciando”, reiteró Víctor Hugo Cortés.

Igualmente, dijo que la actuación de la constructora CFC, merece que el Concejo se pronuncie para aclararle a la ciudadanía que es falso que en el Plan de Ordenamiento ellos aprobaron este proyecto y que por el contrario, negaron esa zona de expansión. “Una constructora seria no hace eso: no tiene que ir a desinformar a la gente, a engañarla o a darle argumentos jurídicos para que ellos puedan encontrar simpatizantes de un proyecto que tiene todos los cuestionamientos y que dentro de la ciudadanía no tiene mayor aceptación”, manifestó Cortés Carrillo al rechazar las que consideró prácticas poco ortodoxas de la constructora CFC.

Por su parte, el coordinador de ponentes del POT y presidente de la Comisión Primera o del Plan, César Díaz Zapata, manifestó que rechaza tajantemente la afirmación que hizo la Constructora Felipe Calderon tanto en la revista “Construoferta” de Camacol, como en los diferentes certificados de vecindad que ha distribuido en la comuna Cerro de Oro, en donde asegura que el Concejo de Manizales dejo en firme la urbanización “Tierra Viva”. “Eso es falso, porque el Concejo de Manizales se pronunció con 17 votos a favor y 2 en contra con un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y ese plan le quitó el polígono de expansión La Aurora, del cual hacen parte 18 hectáreas corrspondientes al proyecto en mención”, subrayó Díaz Zapata.

El concejal liberal solicitó a instancias de RCN Radio, que sea rectificada esa falsa información que se le está entregando a la ciudadanía y cuestionó que se esté utilizando el nombre del Concejo para pretender aumentar las ventas de dicha urbanización. Agregó que con respecto a la legalidad o no del proyecto, el Concejo ya cumplió y no decretó los usos del suelo de la zona de expansión La Aurora. “Quedamos antentos a que el magistrado Collazos del Tribunal Contencioso Administrativo, dé la respuesta de la acción popular que se encuentra en trámite”, puntualizó César Augusto Díaz.