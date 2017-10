Concejo teme que POT de Cartagena sea elaborado desde Bogotá

Foto: RCN Radio

El Plan de Ordenamiento de Cartagena – POT solo registra un avance del 12% en ocho años.

La Secretaría de Planeación de Cartagena dio a conocer que, en parte, los atrasados del Plan de Ordenamiento Territorial se debe a que Fonade no ha entregado unos estudios metodológicos que son esenciales para seguir avanzando en la elaboración. Una situación que le preocupa a los concejales, quienes advirtieron que el POT se estaría estructurando desde Bogotá, sin considerar las opiniones de los cartageneros.

El concejal del partido ASÍ, Américo Mendoza, aseguró que no se puede sugerir un documento de esa naturaleza sin conocer el territorio, “me preocupa que se esté manejando todo el asunto desde el nivel central desde Bogotá, desde el nivel central y que todo el esfuerzo y toda la inversión que se ha hecho durante año, vaya a ser tenida en cuenta y vayamos a tener más debilidades”

El concejal Lewis Montero, presidente de esa corporación, agregó que cada mandatario trae sus criterios y eso también retrasa procesos, “cada secretario que llega cambia el proceso, el procedimiento, los estudios técnicos, vienen con firmas de afuera de Cartagena a estudiar la planificación de la ciudad, y vemos que se han invertido dinero en todos estos años”

Para Montero no es admisible que el Plan de Ordenamiento Territorial solo esté en un 12%, y en su concepto está más atrasado que hace cinco años, “da vergüenza que el POT esté el 12% después de ocho años de estudio, pensamos que esto podría estar en un 70%, nos hemos pasado hablando del tema, pero hoy no hay nada. No hay nada”

Irvin Perez, secretario de planeación, manifestó que la estructuración del Plan de Ordenamiento Territorial deberá continuar, pero cuando estén todos los estudios previos. Los concejales advirtieron que, por asuntos de tiempo, no habría tiempo de socializar el documento y los cartageneros no conocerían la hoja de ruta de planeación.