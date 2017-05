Conductor de vehículo atrapado en el deprimido de la 94 asegura que no sintió pánico

Luis Alberto Rincón, uno de los conductores cuyo vehículo quedó atrapado por las aguas que cayeron al deprimido de la calle 94 con NQS, aseguró que pese a la situación por la que pasó nunca sintió pánico.

Manifestó que él estuvo presente cuando les presentaron todas las bondades del deprimido “era una obra que necesitaba Bogotá y dentro de la exposición nos explicaron que en 12 minutos, en caso que se llegará inundar, se accionaban automáticamente las bombas para sacar el agua”.

“Yo pasaba por el deprimido, se me apagó el carro y comenzó a subir el nivel del agua, pero pensé que se iban a prender las bombas y que iba a bajar el agua y me estuve sentado esperando a que funcionara el sistema; desafortunadamente no funcionó”, dijo.

Agregó que las personas que estaban en el sector estaban asustadas porque empezaron a meterse al agua para ayudarlos a salir “pero les expliqué que estaba bien y que estaba solo, sin embargo, ellos me hicieron bajar por seguridad”.

” En realidad yo no tuve en ningún momento pánico porque soy vecino de la zona y a nosotros los contratistas de la obra nos habían explicado que de llegarse a inundar el deprimido, en 12 minutos se accionaban las bombas de extracción del agua, algo que nunca ocurrió”, dijo el conductor afectado por la inundación del deprimido de la 94.

Expresó que el agua nunca le subió de la cintura y se sintió como si estuviera en un flotador en una piscina, pero que sus vecinos al ver que no salía del carro se asustaron y se metieron al agua para ayudarlo a salir del vehículo.

Agregó que debió permanecer hasta las 10 de la noche en el deprimido porque la aseguradora del vehículo no se hizo presente con la grúa para retirar su carro.