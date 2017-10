Conductores del MIO denuncian extensas jornadas de trabajo que ha generado que tengan microsueños

Foto archivo RCN Radio.

En redes sociales vienen circulando varias fotografías donde se puede observar a conductores del MIO durmiendo en zonas no establecidas para tomar su descanso.

La denuncia la hacen los sindicatos de conductores de las empresas que operan el servicio de transporte del Masivo Integrado de Occidente, al manifestar que se están aumentando los accidentes de tránsito en buses del sistema, porque los operadores tienen extensas jornadas laborales, sin que las empresas otorguen tiempos para el descanso.

“Estas empresas utilizan una modalidad de turnos flexibles que dividen en dos las jornadas de trabajo de los transportadores, esta es una problemática que no es nueva, nosotros hemos denunciado los exhaustivos turnos partidos y lo que dicen las empresas operadoras es que esos turnos están amarrados a la concesión y que eso no lo pueden cambiar, pero nos estamos viendo perjudicados por que no hay tiempo para descansar y estamos sufriendo de microsueños”, expresó Gabriel Mosquera, vocero de Sintra GIT Masivo.

Mosquera, añadió que con el sistema de turnos partidos en dos, las horas son demasiadas para estar en las estaciones, por lo que resultan no siendo tantas para ir a descansar hasta sus hogares

“Le pongo un ejemplo, un conductor de un bus con 200 pasajeros, si tiene un microsueño, puede ocasionar una tragedia y es por eso que queremos que se nos escuche y si no es así pues vamos a recurrir a acciones de tutela”, agregó.

A estas denuncias, se suma también el inconformismo por no tener dentro de las estaciones espacios para poder realizar otras actividades u acciones como es almorzar e ir al baño.

En lo que va del ultimo mes se han reportado por lo menos cuatro accidentes relacionados con microsueño de los operadores, donde pierden el control del vehículo.