Congreso de la Industria Porno divide las opiniones en el concejo de Cartagena

Varios cabildantes de Cartagena se refirieron a Lal-Expo, el evento que reúne la industria del entretenimiento para adultos.

A pesar que la Alcaldía de Cartagena emprendió acciones judiciales para impedir, a como diera lugar, la realización del congreso de la industria del entretenimiento para adultos en el Centro de convenciones de la ciudad. El evento inició sin contratiempos, una situación que generó diversas reacciones entre cabildantes, mientras unos interpretaron como una falta de autoridad y otros consideraron que hubo una extralimitación del distrito en intentar prohibirlo.

David Caballero, del Partido Conservador, se mostró preocupado el cumplimiento de las órdenes que emite el alcalde, “lo primero que tienen que saber los organizadores del evento es que sí hay autoridad en Cartagena. Ellos tendrán que responderle al alcalde y a la ciudad porque no están haciendo caso a la primera autoridad del distrito”

El concejal Caballero acusó a los organizadores de Lal-Expo de irresponsables, “es la actitud de unas personas irresponsables e irrespetuosas no solamente con la autoridad que eligió el pueblo, sino con la autoridad que eligió Dios. Me parece una falta de respeto y me imagino que el alcalde tomará las medidas necesarias”

Angelica Hodeg, del Partido Verde, explicó que le pidieron al secretario de interior, Fernando Niño, las explicaciones correspondientes para determinar si hubo extralimitación de funciones, “él es el responsable de dar los permisos, son ellos los responsables de rendir al concejo de las acciones que ellos están tomando. Desde el principio el alcalde se negó rotundamente y creo en una extralimitación de funciones”



Por su parte, Américo Mendoza, del Partido ASI, sostuvo que el evento tiene un carácter privado, como cualquier otro que se realiza en la ciudad, y que no habría motivos para su realización “yo no entiendo porque se ha vuelto un tema mediático. Yo lo que pienso es que hay que dejarlo que desarrollen su evento, es una instancia de negociación. Hay personas en todo el mundo que vive de la industria porno”

El concejal Mendoza reconoció que la ciudad no se está filmando una película pornográfica que pondría en riesgo la imagen de Cartagena, sino un espacio de encuentro entre empresarios, “y que se le sale de las manos al alcalde, como al gobernador. Para mi hay que dejar que el evento fluya, como han fluido los demás.