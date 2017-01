Conmoción en Santander por oso hormiguero que murió tras ataque a machete

La comunidad no sale del asombro con el hecho. Foto: RCN Radio.

Víctima de un brutal ataque fue un oso hormiguero que fue herido por la comunidad con un machete al punto de no resistir atención veterinaria y morir a causa de lesiones en su cráneo y brazos.

David Guzmán, coordinador de la Cas en la provincia de García Rovira, señaló que el animal fue hallado sobre la vía que conduce del municipio de Enciso a Carcasí en Santander, pero que la indefensa especie no sobrevivió el ataque de la comunidad, hecho que ha generado indignación a las autoridades ambientales.

“el animal presentó heridas con machete en una de sus patas delanteras y en su cabeza que le comprometió el rostro, hocico y cráneo. Procedimos a operar el animalito porque se le veía la masa cefálica, bastante grave estaba; lo canalizamos, lo estabilizamos pero con el paso de las horas empezó a convulsionar y no resistió. Estamos indignados con este caso porque el oso es propio de la región donde en ocasiones lo capturan pero ha sido extraño que la comunidad lo haya atacado de esta manera hasta asesinarlo prácticamente”. Explicó el funcionario.

El coordinador de la Cas en la provincia aseguró que los osos hormigueros no son mascotas, no son agresivos ni tienden a atacar a los humanos y que por el contrario, son especies dóciles que no tienen colmillos y solo se alimentan de hormigas y termitas.

Aunque el animal fue intervenido quirúrgicamente, no sobrevivió a los ataques con machete a los que fue sometido, presuntamente cuando pretendía ser enjaulado por habitantes del sector.