Consejo de Estado dejó en firme fallo a favor de Gobernador de Caldas

El Consejo de Estado, dejó en firme el fallo a favor del Gobernador suspendido de Caldas, Guido Echeverry, quien había sido demandado por una supuesta inhabilidad y en consecuencia regresa al cargo.

La Sala Plena del Consejo de Estado, negó una solicitud de nulidad de su propio fallo que profirió el pasado 23 de Mayo a favor del Gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedrahita, cuya elección había sido demandada por una presunta inhabilidad.

El mandatario de los caldenses, estaba suspendido desde hacía un poco más de un año, tras una medida cautelar que decidió apartarlo del cargo hasta proferir una sentencia sobre demandas de dos abogados que consideraron que Guido Echeverry se había hecho reelegir, porque fue Gobernador en el período inmediatamente anterior al actual y en su primer mandato fue declarada nula su elección porque su esposa fue Secretaria de Hacienda de Manizales, dentro del año anterior cuando fue electo.

Después del fallo del 23 de Mayo, los abogados demandantes Miguel Antonio Cuesta Monroy, solicitó al Consejo de Estado información sobre los salvamentos de votos y aclaración de votos, presentados por varios Magistrados; entre tanto, Rafael Calixto Toncel Gaviria, también demandante de la elección de Guido Echeverry, solicitó la nulidad del fallo, por tres causales, una de ellas que el Consejo de Estado habría violado el régimen de Quorum decisorio.

El Consejo de Estado, se pronunció en Sala Plena este martes 13 de junio de 2017, respecto de la solicitud de nulidad del fallo y lo negó en los términos que están contemplados en la siguiente providencia que conoció en exclusiva RCN Radio:

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017) Expediente: 11001-03-28-000-2016-00025-00 (principal) 11001-03-28-000-2016-00024-00 (acumulado)

Demandantes: Rafael Calixto Toncel Gaviria Miguel Antonio Cuesta Monroy Demandado: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA como gobernador de Caldas para el período 2016- 2019 Electoral de única instancia – auto resuelve solicitud de nulidad originada en la sentencia Resuelve la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo la solicitud de “nulidad originada en la sentencia” presentada por el demandante Rafael Calixto Toncel Gaviria. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Mediante sentencia de 23 de mayo de 2017, esta colegiatura resolvió “NEGAR las pretensiones de las demandas de nulidad electoral promovidas por los ciudadanos MIGUEL ANTONIO CUESTA MONROY y RAFAEL CALlXTO TONCEL GAVIRIA”. 1.2.

El demandante Rafael Calixto Toncel Gaviria, con escrito radicado el 31 de mayo de 2017, propuso “…incidente de nulidad originada en la sentencia”1. Como fundamento de su petición, argumentó que (i) la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no escuchó en audiencia los alegatos de conclusión de las partes -que fueron presentados por 1 FI. 1445, cdno. 15. CONSEJO DE ESTADO 2 Expedientes: 11001-03-28-000-2016-00025-00 11001-03-28-000-2016-00024-00 Demandado: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA Asunto: nulidad originada en la sentencia ” escrito ante la Sección Quinta- y que (ii) la sentencia se adoptó “por un número de magistrados inferior al previsto por la ley”. 1.3. Mediante auto de 6 de junio de 20172 , la Consejera Ponente corrió traslado de la referida solicitud y ordenó que se tramitara en cuaderno separado. 1.4. Antes y durante el término mencionado, respecto de la nulidad propuesta por el incidentista

11.CONSIDERACIONES 2.1, Competencia y marco jurídico de la decisión

El artículo 294 del CPACA establece reglas claras, especiales y precisas en torno a la nulidad originada en la sentencia dictada dentro del trámite de la acción de nulidad electoral consagrada en el artículo 139 de la norma ejusdem7 : “Artículo 294.

Nulidades originadas en la sentencia. La nulidad procesal originada en la sentencia únicamente procederá (i) por incompetencia funcional, (ii) indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante, (iii) por omisión de la etapa de alegaciones y (iv) cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de Magistrados al previsto por la ley. Mediante auto no susceptible de recuso, el juez o Magistrado Ponente rechazará de plano por improcedente la solicitud de nulidad contra la sentencia que se funde en causal distinta de las mencionadas” (negrillas y numeración propias).

De lo transcrito y su integración con otras figuras jurídicas se infiere que este tipo de solicitudes, siempre que satisfagan las referidas exigencias, deben ser resueltas en todos los casos por la Sala y no únicamente por el Magistrado Ponente. Ello se debe a que el artículo 125 ibídem radica en la Sala, Sección o Subsección -según sea el caso- la competencia para proferir el fallo. Y siendo la pretendida nulidad una cuestión accesoria al mismo, es lo lógico que reciba el mismo tratamiento; máxime cuando a partir de esta última la primera puede desaparecer del mundo jurídico. Lo contrario supondría que la sentencia proferida por un cuerpo colegiado en pleno pueda ser infirmada por uno solo de sus integrantes. 6 FI. 1578, cdno. 16. 7 Este articulo se ubica dentro del TITULO VIII del CPACA, sobre “Disposiciones Especiales para el Trámite y Decisión de las Pretensiones de Contenido Electorar. CONSEJO DE ESTADO 4 Expedientes: 11001-03-28-000-2016-00025-00 11001-03-28-000-2016-00024-00 Demandado: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA Asunto:

Nulidad originada en la sentencia Lo anterior se refuerza en que el mismo artículo 249 de la referida codificación circunscribe la participación exclusiva del ponente al rechazo de la solicitud por el hecho de fundarse en causales diversas a las consignadas en su primer inciso.

Esta excepción debe aparejar la idea de una clausula general de competencia que, por sustracción de materia solo puede estar en manos de la respectiva Sala, por razones de seguridad jurídica y de accesp a la administración de justicia. Así, comoquiera que la petición bajo examen se ajusta a las causales de “(iii) omisión de la etapa de alegaciones” y de “(iv) sentencia (. ..) adoptada por un número inferior de los Magistrados previstos por la ley”, esta Sala es competente para adoptar la decisión a que haya lugar. 2.2. De la omisión de la etapa de alegaciones Sobre el particular, el memorialista señaló, in extenso, lo siguiente:

“La Sala Plena no escuchó a las partes en alegatos de conclusión, situación que genera la causal de nulidad específica contemplada por el numeral 7 del artículo 133 del Código general del Proceso (. ..).

El suscrito presentó alegatos de conclusión por escrito, una vez que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asumió el conocimiento para dictar sentencia. Sin embargo, el alegato de conclusión no fue estudiado por la Sala no se convocó a los sujetos procesales para escucharlos en audiencia como lo ordena perentoriamente el artículo 133, numeral 7°.

Las alegaciones se presentaron oportunamente ante la Sección Quinta del Consejo de Estado” 8. Pues bien, al respecto, ha de destacarse que el artículo 181 del CPACA previene que, al momento de finalizar la audiencia de pruebas9 , el juez -o magistrado- “…señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzga miento …”. Empero, la misma norma también lo faculta para que,” por considerarla innecesaria, ordene la presentación por escrito de los alegatos … “. 8 FI. 1145, cdno. 15 9 o al culminar la audiencia inicial, pues, en asuntos como el sub judice, los articulas 179 y 283 del CPACA permiten al conductor del proceso prescindir de la audiencia de pruebas, por no haber pruebas que practicar en ella.

Demandado: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA Asunto: nulidad originada en la sentencia Ahora, también es cierto que en caso de que se opte por dicha audiencia, a ella deben concurrir los magistrados que integran la respectiva Sala, Sección o Subsección, según sea el caso, “…de acuerdo con el quórum requerido para adoptar la decisión … “, tal y como se desprende de lo normado en los artículos 182 y 183 de la codificación ejusdem. Sin embargo, ello no significa que sea la Sala, Sección o Subsección la encargada de definir cuál de las dos alternativas (alegaciones en audiencia o por escrito) es la que mejor se aviene al trámite del proceso, pues se trata de una decisión que, en estos casos, concierne al magistrado ponente. Así lo impone al artículo 125 del CPACA, en el cual se prescribe que “[sJerá competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos (. ..) de trámite … “; norma cuya aplicación no admite discusión para este tipo de asuntos, pues es claro que la providencia que dispone sobre la forma en la que deben presentarse los alegatos de conclusión es de esa naturaleza. Además, porque el artículo 183 indica que ”[I]as audiencias y diligencias serán presididas por el Juez o Magistrado Ponente”, al tiempo en que señala que “[eJn el caso de jueces colegiados podrán concurrir los magistrados que integran la sala, sección o subsección si a bien lo tienen”.

Esto implica que la presencia de los demás magistrados que integran la respectiva Sala de decisión es potestativa de cada uno de ellos10. De ahí que siendo el ponente el único obligado a asistir, en este caso, a la audiencia inicial o a la de pruebas, por obvias razones es a él a quien le corresponde (i) señalar fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento” o, en su defecto, ordenar la presentación por escrito de los alegatos.

En ese orden de ideas, emerge palmario el hecho de que ni aún ante la hipótesis de que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo -en aplicación del artículo 111.3 del CPACA y 10 Salvo para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, en el supuesto de que llegare a convocarse, según se explicó en lineas previas. CONSEJO DE ESTADO 6 Expedientes: 11001-03-28-000-2016-00025-00 11001-03-28-000-2016-00024-00 Demandado: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA Asunto: nulidad originada en la sentencia ; demás normas concordantes- asuma el conocimiento del proceso para dictar el correspondiente fallo, le compete proveer sobre la manera en que deben tramitarse los alegatos. Dicho esto, es menester recordar que, para el memorialista era necesario que la Sala Plena escuchara tales alegatos en audiencia, habida cuenta que por ministerio del artículo 133.7 del CGP el mismo juez que “escuche” las alegaciones debe ser el que dicte la sentencia; así se desprende también del artículo 107 de esa misma codificación.

Ante ello, lo primero que esta Sala debe advertir es que la remisión normativa que consagra el artículo 306 del CPACA, aplica para los “…aspectos no contemplados en este [último] (. ..) en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. Lo segundo es que las regulaciones del CGP están ideadas para un proceso de naturaleza verbal en el que no existe la posibilidad de acudir a las alegaciones escritas que, en cambio, sí se permiten para el proceso contencioso. Por tanto, el hecho de que la Sala, Sección o Subsección no “escuche” los alegatos, no implica per se un vicio en el trámite, siempre y cuando el magistrado ponente haya optado por el antedicho esquema escritura!. Contrario a ello, y por las mismas razones esbozadas en precedencia, cuando el ponente convoque a la audiencia de alegaciones y juzgamiento, esta debe celebrarse ante los magistrados de la Sala, Sección o Subsección encargada de dictar sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 183 del CPACA.

Empero, ello no fue lo que ocurrió dentro del asunto de la referencia, toda vez que, en virtud de las facultades que dicha normativa le confieren, la Consejera Ponente, en auto de 4 abril de 201711,dispuso correr traslado a las partes para que las alegaciones se presentaran por escrito. En ese orden de ideas, es claro que dicho trámite se surtió de acuerdo con los parámetros legales, y atendiendo las 11 FI. 1037 del Cuaderno Principal No GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA Asunto: nulidad originada en la sentencia especificidades propias del medio de control de nulidad electoral, motivo por el cual mal podría decirse que se omitió la etapa de alegaciones y juzgamiento por el hecho de no haber agotada mediante audiencia. Así las cosas, para la Sala es claro que el reparo abordado dentro del presente acápite no está llamado a prosperar.

De la adopción de sentencia por un número inferior de los Magistrados previstos por la ley En relación con este punto, el libelista sostiene, de un lado, que una decisión con 14 votos a favor y 10 en contra, con igual número de aclaraciones y salvamentos no puede ser considerada de unificación jurisprudencial; y del otro, que la mayoría requerida para este caso -según su lectura de los artículos 236 Superior, así como 107, 110 Y 128 del CPACA- era de 15 consejeros, por ser la mitad más uno de sus miembros, y no 14.

Agregó que también existe un yerro al no haberse conformado en número impar, pues de la decisión participaron 24 de sus integrantes. Para esta colegiatura, los reparos relacionados con el alcance de unificación del fallo no se avienen a la causal que habilita el reclamo de la nulidad consagrada en el artículo 294 del CPACA. Por tal motivo, se relevará de hacer cualquier tipo de análisis en tal sentido. De otra suerte, en relación con “número impar de magistrados” es de señalar que esa consagración del artículo 236 constitucional se refiere a la composición del Consejo de Estado como órgano de la jurisdicción; lo cual no guarda ningún tipo de relación con el tipo de quorum que el legislador establezca para deliberar y decidir en los asuntos de su competencia. Así, al no haber ninguna regla que imponga que en sus sesiones deba participar un número impar de magistrados, esta aseveración del demandante debe ser desestimada.

CONSEJO DE ESTADO 8 Expedientes: 11001-03-28-000-2016-00025-00 11001-03-28-000-2016-00024-00 Demandado: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA Asunto: nulidad originada en la sentencia Finalmente, en lo que respecta al número de consejeros necesarios para aprobar la tesis adoptada en el fallo, es menester recabar que el inciso primero del artículo 128 del CPACA preceptúa:

“Artículo 128. Quórum para otras decisiones en el Consejo de Estado. Toda decisión de carácter jurísdiccional o no, diferente de la indicada en el artículo anterior, que tomen el Consejo de Estado en Pleno o cualquiera de sus salas, secciones, o subsecciones o los Tribunales Administrativos, o cualquiera de sus secciones, requerirá para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto favorable de la mayoría de sus míembros”.

De ahí se lee que la decisión de la Sala requería del voto favorable de “la mayoría de sus miembros”; y no de la mitad más uno de los mismos, como erradamente lo propuso el libelista. Luego, si por virtud de lo consignado en el artículo 110 del CPACA, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo se compone de 27 miembros, es claro la mayoría para los efectos previstos en el citado artículo 128 se alcanza con 14 de los integrantes. De ahí que el reparo abordado en el presente acá pite también deba ser despachado negativamente. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, RESUELVE NEGAR la solicitud de nulidad originada en la sentencia de 23 de mayo de 2017, presentada por el demandante Rafael Calixto Toncel Gaviria. I NOTIFíQUESE y CÚMPLASE.

El Consejo de Estado ya notificó al Presidente de la República de la sentencia a favor del Gobernador Guido Echeverry y sólo se espera que Presidencia hago lo propio con el Gobernador Encargado Ricardo Gómez Giraldo en un decreto en el que le diga que su encargo ya terminó.