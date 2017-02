Consejo de Estado falla a favor de Gobernador de Norte de Santander

Gobernador de Norte de Santander William Villamizar gana fallo de tutela que había interpuesto, en contra de la medida que decretó la pérdida de su investidura, cuando era concejal en el año 2002.

César Palomino magistrado de la Sección segunda del Consejo de Estado, decidió dejar sin efecto el veredicto que se produjo a mediados del 2016 que había originado expectativa de la continuidad del mandato de William Villamizar.

“Gracias a Dios el Consejo de Estado ha fallado a favor mío, ante una tutela que presenté en donde consideraba que se habían vulnerado mis derechos, nos conceden la razón y revocan la perdida de investidura”, dijo a RCN el Gobernador William Villamizar.

La demanda se interpuso por perdida investidura, porque en el año 2002 siendo concejal de Cúcuta William Villamizar aprobó bonificaciones para los trabajadores de la alcaldía de Cúcuta. “ En ese momento teníamos facultades porque el presidente de la Republica recibió estas mismas facultades del congreso, él mismo las extendió hacía los alcaldes y concejos, es decir que sí lo podíamos hacer”.

Por medio de este proyecto se creó, como factor salarial, la bonificación por servicios prestados, prima de servicios, subsidio de alimentación y el auxilio de transporte para los empleados del municipio.

“Yo siempre he tenido fe en Dios que voy a continuar trabajando, si me fuera afectado me hubiera salido, este fallo ratifica que no tengo ningún inconveniente para seguir como Gobernador y continuar con mi programa de gobierno”, puntualizó William Villamizar