A pesar de que el gobierno manifestó no tener más recursos para consultas y revocatorias, la consulta popular minera en El Peñón, Santander, sigue vigente según la Alcaldía.

El mandatario de este municipio , Francisco Jesús Cruz Guisa, indicó que la Registraduría tiene todo listo para que el domingo 5 de noviembre, la comunidad elija si quiere o no que se realice explotación y exploración minera en El Peñón.

Entre otras cosas, manifestó que el presupuesto de la consulta popular en El Peñón ya lo tenía la entidad.

“La consulta popular en El Peñón sigue para adelante,ya todo está cuadrado, ya la Registraduría hizo el conteo de los jurados, ya nosotros hemos apropiados los recursos por parte en el orden municipal para trasladar los jurados a las diferentes mesas de votación y el Gobierno departamental está atento, pero la Registraduría lo que nos confirma es que sì hay consulta popular”, dijo el mandatario Cruz.

Entre otras declaraciones que dio a RCN Radio, dijo que el pronunciamiento del Estado al decir que no tiene presupuesto pone en vilo la democracia en el país de Colombia y “que así como se invirtió en la paz, se invierta en el voto de la comunidad”.

” No entiendo por qué no tienen plata , yo he insistido que una vez firmado el acuerdo de paz entre el Gobierno y las diferentes guerrillas, tiene que haber platica porque en la guerra se está gastando mucho dinero y hoy en día hay que invertirla en participación ciudadana; yo creo que el estado va reflexionar con esta consulta popular y van a decir, vamos a seguir apoyando financieramente todas las consultas populares del país”, agregó Francisco Cruz, mandatario de El Peñón.

La economía de El Peñón es principalmente la mora, leche y ganado, lo cual no afectaría si en este municipio llegará a ganar el “no” en la explotación minera.

Para esta jornada electoral, hay 3.200 personas habilitadas para votar y se aspira la participación de alrededor de dos mil.