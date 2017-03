Con consulta popular se busca frenar la explotación minera en Santander

A fracking well in Colorado, pictured in 2012

Esta iniciativa es liderada por los habitantes de los municipios de San Vicente y El Carmen de Chucurí. Foto: Suministrada / RCN Radio. El diputado Oscar Sanmiguel, aseguró que por medio de la asamblea del departamento de Santander respaldarán la solicitud de los habitantes de los municipios de San Vicente y El Carmen de Chucurí, para tramitar ante la Registradora Nacional el aval que permitirá la realización de una consulta popular contra la explotación de carbón y la utilización del fracking, en la exploración petrolera en esa región del Magdalena Medio. “para que como una elección común y corriente pueda el pueblo pronunciarse si esta a favor o en contra, por ello la Asamblea de Santander ha tomado la decisión de respaldar esta iniciativa porque toda esta región es es la despensa agrícola del nororiente colombiano” Este mecanismo de participación ciudadana permitirá que sean los pobladores de la región quienes decidan si quieren o no que haya explotación minera en gran escala en sus territorios