Continúa ‘agarrón’ entre el senador Serpa y el Alcalde de Bucaramanga

En un rifirrafe se ha convertido el cruce de cartas y palabras que han tenido el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández y el senador Horacio Serpa.

Inicialmente, el mandatario de los bumangueses invitó a los ciudadanos a ‘derrotar’ a Serpa en las elecciones del Congreso, asegurando que el exgobernador de Santander no ha hecho nada para detener la corrupción ni se ha convertido en un marco de referencia para los concejales del municipio, aún cuando actúa como jefe del Partido Liberal.

“Como jefe del Partido Liberal o está con la minoría o con la mayoría, él tiene que tomar partido pero no lo ha tomado, toma un partido que le convenga para salir senador. La política es eso, derrotar la corrupción y si él no ha hecho nada pues hay que derrotar el papá que patrocina eso así no participe en los resultados económicos”.

Por su parte, el senador Horacio Serpa respondió ante las acusaciones hechas por el Alcalde a través de una carta en la que aseguró que al mandatario solo le interesa la chabacanería pues no ha cumplido con la construcción y entrega de los 40 mil hogares felices que prometió a igual número de bumangueses.

“Lo que usted viene haciendo es criminal, por eso las autoridades deben percatarse de sus desatinos, insultos, amenazas y propósitos politiqueros. Sus intimidaciones y perversidades son una invitación para que solicite a todas y todos los umangueses que apoyen mi candidatura. Lo haré con decisión y alegría. Veremos si valen más sus insultos, que el desgreño, la ineficiencia y la inoperancia de su administración” comunicó Serpa a través de la carta.

Ante la respuesta que emitió Serpa, el Alcalde le envió un nueva comunicación en la que lo reta a someterse a un tribunal de la verdad para determinar quién ha cumplido con lo pactado durante sus campañas electorales y sus cargos políticos en la región.

“Doctor Horacio Serpa, a usted no lo derrotan mis expresiones públicas en contra de la politiquería, usted se derrota solo. No se moleste porque ejerza mi derecho a opinar sobre la salud de mi ciudad como yo no me molesto que usted me tilde de criminal cuando no lo soy”, escribió el mandatario.

El ‘agarrón’ se presentó luego de que Serpa se enterara de las declaraciones del mandatario de los bumangueses en las que aseguró que el camino al Congreso debía troncársele al senador y exgobernador de Santander.