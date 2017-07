Continúa polémica en Cali por acompañamiento militar en operativos policiales

El secretario de Seguridad y Justicia del municipio de Cali, les salió al paso a las críticas que se han hecho desde algunos sectores de la ciudad por el acompañamiento de las Fuerzas Militares en los operativos de la Policía para combatir la inseguridad y la petición de otros, de militarizar a la capital del Valle del Cauca.

“Lo primero que yo quiero es precisar y aclarar que el término militarizar es un término que no cabe en este momento en la estrategia de seguridad de la ciudad, no lo tenemos dentro del menú de opciones en este momento, ni pensando a futuro, porque básicamente sería aceptar que tenemos un estado civil fallido aquí en la ciudad de Cali, y eso no es real”.

Agregó: “lo que si debo decir es que en la ciudad tenemos una estrategia de seguridad que ha sido articulada por un grupo interagencial en el que participa no solamente la Policía sino el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fiscalía, la Secretaría de Movilidad, articulado por la Secretaría de Seguridad y Justicia”.

El funcionario reiteró que las Fuerzas Militares sirven de apoyo a las actividades de seguridad que cumple la Policía en ciertos sitios de la ciudad.

“Sí hay un trabajo en equipo ratificando que la carga principal y digamos que el protagonismo en la ejecución de la estrategia de seguridad preventiva en la ciudad, lo maneja la Policía Nacional porque es su misión institucional y constitucional, pero hay ciertos apoyos que se hacen de manera coordinada, esto aquí es un trabajo en equipo, es un trabajo de cada uno desde su competencia, por el bienestar y la seguridad de Cali. Pero militarización no hay y no habrá”.

Sobre las preocupaciones que genera que las Fuerzas Militares vayan a los operativos con sus armas de fuego, diseñadas para usarlas en contexto de combate, que podría poner en riesgo a los ciudadanos al presentarse un intercambio de fuego, el funcionario respondió que:

“La Policía Militar jamás apoya esos patrullajes con armas largas, el armamento que utiliza son subametralladoras calibre 9 milímetros, las mismas que utiliza la Policía, es decir, no están saliendo a patrullar con armas de guerra, ni con fusiles de largo alcance, ni con nada adicional al recurso que les permite la competencia en ese control territorial, en la misión que ellos tienen en apoyar a la Policía Nacional”.

Entre tanto la concejal de Cali Patricia Molina, dijo que la propuesta de patrullar algunos puntos de la ciudad con apoyo del Ejército, es liderada por algunos concejales de Cali, pero con la que no está de acuerdo el Polo Democrático, partido al cual pertenece, al considerar que se requiere de otra estrategia para combatir los focos de inseguridad y las organizaciones criminales que tienen su asiento aquí.

“Lo que pide el Polo Democrático es que se haga inversión social con los recursos de esta ciudad, que llegue de verdad a los ciudadanos porque aquí hay es miseria y pobreza. Donde hay miseria, hay un caldo de cultivo para el microtráfico, para el fortalecimiento de las bandas criminales, entre otros delitos. Esto no se soluciona colocándole un policía o un militar a cada ciudadano caleño, aquí se soluciona es dando oportunidades y mejorando calidad de vida con la plata que la misma gente paga”, explicó.

Al conocer el argumento del secretario de Seguridad y Justicia, Juan Pablo Paredes, de la labor que cumplen los militares de apoyar a la Policía en los patrullajes, la concejal Molina argumentó que con este tipo de acciones se está ocultando la realidad de la capital vallecaucana.

“Al militarizar la ciudad usted está transgrediendo los derechos ciudadanos, la constitución es clara del rol que juega la Policía y el Ejército dentro de la Fuerza Púbica, cada quien tiene un rol”, enfatizó.

Añadió que: “cómo va a decir el secretario, por favor, que entonces van a andar con subametralladoras 9 milímetros y que eso no pone en riesgo a la ciudadanía, claro que sí. Están disfrazando una guerra que es trasladada al territorio urbano. Dicen que estamos en un proceso de paz, pero resulta que las políticas de este tipo de administraciones, que a sangre y fuego quieren imponer modelos que esquilman los derechos de la gente. Esto tiene doble intención, porque quiere también acallar el derecho ciudadano de la protesta pacífica porque la gente está haciendo protestas justas por mil cosas”, sostuvo.

El secretario de Seguridad y Justicia le respondió que no se trata de una estrategia para acallar el derecho legítimo que tienen los ciudadanos a protestar. “Desde el punto de vista de la estrategia de seguridad que tenemos, no tiene ningún peso, porque nosotros justamente cuando hay esas protestas, las acompañamos, garantizamos los derechos de las personas, inclusive haciendo uso de esa misma fuerza pública, la fuerza pública reprime cuando hay comisión de delitos, pero apoya, acompaña, promueve y permite que haya el libre derecho a la expresión”.

El funcionario agregó que “de hecho aquí en Cali durante el tiempo que lleva esta alcaldía y en el registro, no hemos tenido ningún conflicto donde se use un arma de fuego en contra de una persona que está protestando por algún motivo”.