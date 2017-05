Suspensión del Congreso de Industria Porno en Cartagena es injustificada: Organizadores

Foto referencial AFP

Los organizadores Latin American Adult Business Expo, Lalexpo, manifestaron que el alcalde Manuel Vicente Duque ordenó la “cancelación” del Congreso de la Industria Pornográfica sin ser informado de los contenidos y actividades que se desarrollan durante ese evento.

De acuerdo a Lalexpo, el congreso se realiza de manera privada con empresarios de la mercado pornográfico que trazan lazos comerciales por lo que aseguraron que el mandatario los confundió al declarar que promovían la prostitución y el abuso sexual infantil.

“El alcalde y el gobernador tienen toda la razón, el evento festival del porno no se va a realizar, eso está claro, porque este no es un festival del porno, es un congreso estrictamente de negocio y legal, así lo han llamado las personas que están en contra del evento”, declaró voceros de Lalexpo.

Los organizadores de este congreso solicitaron al alcalde, un encuentro para darle a conocer las actividades que realizan y aclarar los fines del evento.

“En nuestro evento no tenemos ningún tipo de contenido sexual, se realizan las charlas que se pueden hacer en otro congreso, quizá de un negocio particular, pero no deja de ser un negocio… Respetamos la opinión del alcalde, creemos que él está tomando la posición que considera ideal para la ciudad, pero quizá en ese momento él no contaba con la información acertada de lo que es el evento”, añadieron.

La realización del Congreso de la Industria Pornográfica en Cartagena ha generado polémica en las autoridades locales y departamentales, quienes insisten que este tipo de actividades promueven el turismo sexual y atenta contra "las buenas costumbres de la ciudad".

Así mismo iglesias cristianas anunciaron "arrodillatones"para orar y pedir que estos eventos no se realicen en la ciudad, debido a que consideran que ataca la moral y los principios de la ciudad.

De acuerdo a la Lalexpo, no están interesados en debatir sobre la moralidad del congreso de la industria porno y aseguraron que son respetuosos de la posición que han tomado sectores religiosos y políticos de la ciudad.

“En cuanto al debate moral, no estamos calificados para eso. Respetamos las creencias y opiniones de todos pero como simplemente organizadores de un evento”, aseguró la organización del evento.

El Congreso de la Industria Porno se realizó el año pasado en esta ciudad y contó la participación de mil asistentes entre los que se encontraba la reconocida actriz Esperanza Gómez. Según Lalexpo, el evento se realizará del 10 al 12 de julio en esta ciudad con la presencia de mil 200 personas, que ya tienen previsto hoteles, transporte y otros servicios que representan para la ciudad ingresos superiores a los 3 mil millones de pesos.