Continúan denuncias sobre supuestos abusos salariales a trabajadores de TransMilenio y SITP

Foto Colprensa

Jornadas de hasta 16 horas, turnos divididos en dos y hasta negación de vacaciones denunciaron conductores a RCN Radio.

Varios trabajadores del Sistema Integrado de Transporte y del mismo sistema TransMilenio aseguraron que llevan casi 4 años tratando de mejorar sus condiciones de trabajo.

Los siguientes son apartes de sus denuncias:

“¿En qué condiciones estamos laborando? Yo le puedo decir a usted que en condiciones paupérrimas”.

“Acá en Transmilenio regularmente uno entra tipo a las a las 4:00 de la mañana y está terminando a las 3:00 o 4:00 de la tarde”.

“Es que para un conductor que tiene un trabajo de alto riesgo que termine haciendo 14 – 16 horas de trabajo no se le puede dar”.

“¿Por qué se está viendo tanta accidentalidad? Por el agotamiento. En las empresas ya no se están respetando las vacaciones de los trabajadores, hay compañeros que llevan 3 vacaciones acumuladas, usted se podrá imaginar el estrés que estamos llevando encima”.

Los conductores de TransMilenio y del SITP transportan a cerca de 5 millones de bogotanos a diario.

Uno de ellos, Gabriel Espitia paró el bus de TransMilenio que conducía por fatiga laboral y, según dijo, evitando una tragedia.

“Hay un número indeterminado de trabajadores con deterioro gravísimo de su salud, con pérdida de capacidad laboral”.

“Nos fatigamos, nos dan microsueños y las empresas no creen en esos famosos microsueños y las empresas no creen, dicen que eso no existe”.

Y esta es la llamada Tabla Partida, jornadas laborales partidas en dos para los conductores del sistema.

“Es básicamente coger las 8 horas establecidas en la norma laboral y partirlas en pedazos, abrir huecos en el medio para supuestos descansos”.

El problema con esa figura es que los conductores también denuncian no tener lugares para descansar y pasan su supuesto descanso durmiendo en bancas o en parques, por eso exigen soluciones al Ministerio de Trabajo.

“Qué descanso va a representar para una persona estar dos horas en una banca o en un pastal bajo el sol”.

“Cuando me mandan a descansar por tabla partida yo me voy a un parque y descanso ahí”.

“Da tristeza cuando uno habla con el subgerente de TransMilenio y responde que ellos no tienen injerencia, solo puede conversar, porque los contratos se dan entre las empresas y los conductores”.

“Entonces yo sí le digo a la ministra de Trabajo, doctora Clara López, dónde está su gestión, porque esto se viene dando hace mucho tiempo”.

Hay que recordar que la problemática llevó a sindicatos de trabajadores a programar movilizaciones para las próximas horas.

Detrás de las garantías laborales y de salud de los trabajadores está la integridad de sus pasajeros.