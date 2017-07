Continúan enfrentamientos entre comunidad y fuerza púbica en el Cauca

Durante el día sábado volvieron a presentarse enfrentamientos entre la comunidad del municipio de Cajibio y la fuerza pública que adelanta acciones de erradicación de cultivos de uso ilícito, según el líder de la comunidad Albeiro Otero, nuevamente se presentan afectaciones por el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y por ello la comunidad se ha concentrado a la espera de nuevas acciones.

“Hubieron enfrentamientos y en el momento las cosas están como calmadas, entre Paréntesis, porque la comunidad esta toda aglomerada en el corregimiento de El Carmelo y al parecer la vaina va a complicarse. Los enfrentamiento se han venido presentado por la presión de la fuerza pública para lo de la erradicación y obviamente la comunidad la erradicación no la va a permitir hasta que el gobierno nacional no haga un acercamiento, no haga un compromiso de una sustitución concertada y voluntaria que es lo que a comunidad está exigiendo”, expresó el líder Albeiro Otero.

RCN radio dialogo con le al Coronel Edgar Rodríguez de la Policía en el Cauca, para conocer su versión de los hechos. El oficial explicó que los enfrentamientos se presentaron durante algunos minutos en la zona de El Carmelo pero se terminaron rápidamente.

Para el coronel Rodríguez las denuncias de supuesto exceso de fuerza ´por parte de la Policía no son ciertas, “porque ellos se fueron contra la estación de policía, una estación que tiene siete personas y eran como cuatrocientos, o sea que los fuertes eran ellos”.

La comunidad espera que se cumplan los acuerdos de La habana relacionados con los cultivos de uso ilícito.