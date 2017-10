Continúan los problemas en el cuidado del medio ambiente y en temas de seguridad según el programa Cómo Vamos  

En temas de manejo ambiental, como residuos sólidos, desperdicio de agua , contaminación ambiental estamos mal según el informe que entregó el programa Cómo Vamos para este periodo del año.

La vocera del programa Yani León señaló que “hay unos temas de manejo de sostenibilidad que preocupa, como en el tema ambiental, porque una ciudad no es sostenible sino sabe cómo manejar los residuos sólidos, este problema más allá de que no estamos reciclando, por persona estamos generando casi un kilo diario de desechos sólidos, en calidad de aire no se están cumpliendo con las mediciones respectivas”

“No se están haciendo las mediciones de calidad del aire, por ejemplo la zona centro de la ciudad de Bucaramanga continúa como uno de los sectores que mayor genera contaminación de ambiente, la defensa del medio ambiente no es por amor al medio ambiente porque así lo reflejan los indicadores de salud” agregó Yani León.

En el área metropolitana de Bucaramanga según las estadísticas del programa Cómo Vamos se logró determinar que hay pocas áreas verdes por habitante lo que no se aporta al cuidado del medio ambiente.

En el tema de Movilidad Bucaramanga continúa liderando el mayor número de muertes de personas en accidentes de tránsito, y aunque sean liderado campañas de prevención, municipios como Piedecuesta, y Floridablanca continúan dando ejemplo en movilidad y el municipio de Girón sigue trabajando para incentivar cultura vial en su localidad, aseguró Yani León

En el tema de educación Bucaramanga y su área metropolitana obtuvo resultados importantes en las pruebas saber del último año lo que fortaleció el nivel de inglés y demás asignaturas.

En el tema de Seguridad, aumentaron los hurtos a personas y de motocicletas en el último año.

También aumentaron los casos de violencia intrafamiliar en algunos sectores del área metropolitana según la vocera del programa Cómo Vamos.