Contralor Maya insiste en necesidad de eliminar las contralorías municipales y departamentales

Contralor general, Edgardo Maya / Foto archivo

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, reiteró su posición sobre la necesidad de eliminar las contralorías municipales y departamentales.

El jefe del órgano de control fiscal consideró que en el país debe existir una “única contraloría”, por lo que sostuvo que la medida responde a carácter institucional más que de otra índole.

“En un país serio en el mundo no pueden haber 63 entidades que tengan que ver a su cargo el control fiscal municipal, departamental y nacional. Y además, hay una situación de fondo que he criticado, es que las contralorías son juez y parte y allí no hay garantías cuando tiene la doble condición”, afirmó.

Las declaraciones se dieron en el marco de la jornada de clausura de la versión número 14 del Congreso Nacional de Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en Cartagena.