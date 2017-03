Contraloría del Caquetá hará el ranking de “elefantes blancos” que existen en el departamento

Eduardo Moya, contralor del Caquetá.

En el segundo trimestre de este año, la Contraloría del Caquetá, revelará un informe en el que se dará a conocer el ranking de los elefantes blancos que hay en el departamento.

Según el contralor Eduardo Moya Contreras, hay muchas obras inconclusas en varios municipios del Caquetá.

“No es posible que por la falta de diligencia de algunas entidades, no se ejecuten los contratos en la respectiva vigencia sin tener razones de fuerza mayor, una de ellas, la que más se presenta en obras públicas son las condiciones climatológicas, pero hay proyectos que se vienen desarrollando durante dos o tres años y no se cumplen los fines del Estado, entonces sino se ejecuta dentro de los términos tiene varios factores económicos, porque no se pone al servicio de la gente, van aumentado los costos por el cambio de las vigencias quedando obras inconclusas y los administradores públicos no le inyectan recursos. Lo ideal es que todos los alcaldes terminen las obras que dejaron sus antecesores, antes de iniciar otras obras”, explicó el jefe del ente de control.

El contralor, agregó que los ciudadanos en varias poblaciones reclaman que se terminen muchas obras inconclusas.