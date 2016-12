Contraloría revela hallazgos fiscales por más de 50 mil millones de pesos en Cesar

Foto Contraloría

La Contraloría General de la República evidenció hallazgos fiscales por 50 mil 538 millones de pesos por presuntas irregularidades relacionados con contratos de obras ejecutados en la Gobernación del Cesar desde el 2015.

De acuerdo con el documento del organismo de control, los 11 hallazgos se relacionan en contratos que se financiaron con recursos del Sistema General de Regalías y que se convertiría en un presunto detrimento patrimonial.

Dentro de las presuntas irregularidades descubiertas por la Contraloría se registran obras como la la construcción del Centro de Desarrollo Tecnológico Ganadero y Pesquero del departamento con un costo de 25 mil millones de pesos, cuya ejecución inicialmente se pactó para 290 días, pero requirió un total de 644.

Asimismo fueron evidenciadas varias irregularidades en el Contrato de Obra del Estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau, Valledupar, en donde las deficiencias en las terminaciones de las obras e instalaciones faltan a la normatividad y por lo tanto el hallazgo fiscal es por 5 mil 167 millones de pesos.

En cuanto a construcción de vías la Contraloría evidenció un presunto detrimento patrimonial por 15 mil 750 millones de pesos, relacionados con obras viales en los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico.

Llamó la atención de la Contraloría otra irregularidad relacionada con documentos en los cuales no vinculan al personal ofrecido en las propuestas “llevando a la Gobernación a pagar gastos de administración y de personal que no se contrata, afectando no solo el cumplimiento sino generando un detrimento al estado por más de $410 millones de pesos”.

El documento presentado por la Actuación Especial de Fiscalización presenta otros hallazgos de tipo disciplinario e incluso penal, que están relacionados con ejecuciones de obra que no estarían autorizadas porque no presentan los requisitos exigidos en la ley.