Cartel del Sida: Secretario de Salud de Córdoba niega conocer los hechos

El secretario de Salud de la Gobernación de Córdoba, Eduardo Vélez Baquero, aseguró que no tiene oficialmente conocimiento de la existencia de un ‘Cartel del Sida’ denunciado por la Procuraduría, al tiempo que explicó que no han sido notificados. (Lea aquí: Cartel del Sida: Veedurías de Córdoba aseguran haber alertado desde 2017)

“Lo que sí les puedo garantizar es que desde el año pasado hasta la fecha que yo estoy en el cargo no hemos expedido ni una sola autorización de pacientes con Sida, porque no tenemos afiliados con cargo a la Gobernación, no tenemos pobres no asegurados”, dijo el funcionario.

Además, agregó que todos pacientes habitantes de Córdoba que tengan cualquier enfermedad, incluido el Sida, están afiliados a alguna de las 14 EPS que hacen presencia en el departamento. (Lea: Procuraduría revela existencia del cartel del Sida en Córdoba)

El secretario de Salud señaló que hay esperar que la Procuraduría explique en qué consiste el ‘Cartel del Sida’ para iniciar las respectivas investigaciones.

“Hoy en día el tratamiento de un paciente con Sida tiene un costo de dos millones 500 mil pesos y las EPS tienen que dar ese tratamiento porque es integral”, agregó.

Desde el año 2015 hasta el 2017 las autoridades de salud reportaron 1.964 pacientes con Sida en el departamento de Córdoba.