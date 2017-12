Condenaron a uno de los implicados en cartel de la hemofilia

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería condenó a Alfredo Ceballos Blanco, excoordinador del programa ampliado de inmunización de la secretaría de Salud, quien deberá pagar 8 años de cárcel.

Al exfuncionario le imputaron los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso con falsedad ideológica en documento público.

Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que muchos de los pacientes beneficiados con los pagos y suministro del medicamento NO POS denominado Factor VIII no sufrían la enfermedad hemofilia y otros que sí lo padecían no tenían acceso a los medicamentos, ni recibieron oportuno tratamiento.

Se logró probar que se aumentó el número de paciente en Córdoba supuestamente con hemofilia en contra las estadísticas que llevan las autoridades nacionales de salud provocando la malversación de 42. 000 mil millones de pesos.

Por estos hechos fueron privados de la libertad los exsecretarios de Salud de la Gobernación de Córdoba, Alfredo Aruachán Narváez , Alexis Gaines Acuña y Edwin Preciado Lorduy. Además, Juan David Chejne, médico auditor, Rubén Darío Guerra , Guillermo Pérez Ardila y Marcela Sofía Suárez Ardila.