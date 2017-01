Dicen que un ángel predijo riñas en Cienaga de Oro

Alberto Flórez, el celador del cementerio de Ciénaga de Oro. Foto/Jairo Pérez.

Revuelo en Ciénaga de Oro porque un supuesto ángel que se le apareció al celador del cementerio, Alberto Flórez, predijo disturbios durante las fiestas tradicionales que se llevan a cabo en el municipio.

La supuestas predicciones tomaron fuerza en la madrugada de hoy porque se presentaron riñas durante la coronación del reinado del casabe.

“Ahora dicen que yo me desmayé cuando escuché al ángel anunciando lo que me iba a suceder en las fiestas y que me habían hospitalizado eso eso es mentira yo no he visto a ningún ángel” explicó el celador.

“ La gente tiene miedo hoy llegaron varios a mi casa y dijeron que se estaban cumpliendo las predicciones refiriéndose a la pelea en el reinado, ahora todos me andan buscando” agregó.

El celador expresó su preocupación porque dicen en las calles que el alcalde del municipio le dio dinero para que dijera que era falso el rumor de las predicciones del supuesto ángel para no alterar la tranquilidad durante las fiestas que incluyen corralejas.

Muchos que residen en este municipio aseguran que el celador conocido popularmente como ‘el Cabo’ sí dijo que había escucha la voz del ángel.

Entretanto, el alcalde Alejando Mejía, no cree esos rumores , sin embargo, hizo un consejo de seguridad y aumentó el pie de fuerza para garantizar la presencia de visitantes durante las fiestas que se extienden durante el puente festivo.