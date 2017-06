Inician proceso fiscal contra exgobernador de Córdoba

Alejandro Lyon, exgobernador de Córdoba. Foto/archivo

La Contraloría General de la República aperturó el pasado 14 de junio un proceso ordinario de responsabilidad fiscal por cuantía de $3.626 millones contra el ex Gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus.

La investigación se deriva por las irregularidades evidenciadas en los pagos efectuados por la Gobernación del departamento durante la vigencia 2015, a favor de diferentes IPS de la región, por supuestos tratamientos y terapias basadas en neurodesarrollo.

El equipo auditor de la Contraloría ya había detectado que las supuestas terapias basadas en neurodesarrollo habían sido pagadas por la Gobernación del departamento, de forma integral y completa, cuando la normatividad establece claramente que el componente POS del valor pagado, debía ser recobrado por la Administración Departamental, al sistema general de salud, a través del Fosyga.

Por pagos bajo el concepto de “terapias basadas en neurodesarrollo” fueron beneficiadas diferentes IPS de la región, que recibieron sumas cercanas a los $10.000 millones de pesos, dentro de los que se destaca la IPS FUNTIERRA REHABILITACIÓN LTDA., beneficiaria de más del 60% de los pagos.

Para los pagos antes descritos, la Gobernación de Córdoba no verificó los componentes POS y NO POS de los tratamientos cobrados por las IPS, efectuando pagos en exceso de lo debido y omitiendo su recobro a las correspondientes EPS, y en general omitiendo los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios NO POS, que fueron pagados sin implementar los controles necesarios para detectar eventuales deficiencias, inconsistencias e improcedencias.

Lo anterior ocasionó una pérdida por $3.626 millones de pesos, de recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, en el componente de Salud, asignados a la Gobernación del departamento de Córdoba.