“ La mayoría de Venezolanas que llegaron venden su cuerpo”:alcalde

Baldomero Villadiego, alcalde de Sahagún. Foto/Gustavo Santiago.

El alcalde de Sahagún, Baldomero Villadiego, anunció que solicitará ayuda al Gobierno Nacional para afrontar la crisis ocasionada por la cantidad de mujeres que han llegado al municipio de Venezuela quienes han optado por el trabajo sexual para sobrevivir.

Explicó que cerca de mil mujeres venezolanas han llegado ilegalmente a su población huyendo del régimen de Nicolás Maduro.

“Venden su cuerpo, porque es la única forma de generar ingresos ante la calamidad social que padecen”, denunció el mandatario, al anunciar que este martes 25 de abril visitará ministerios del Gobierno Santos en busca de apoyo institucional para atender la problemática social.

Dijo que la otra parte de mujeres que no se prostituyen, están en embarazo y otras se dedican a labores domésticas. “No tienen seguridad social, no tienen vivienda propia, algunos duermen con familiares”, expresó.

Sostuvo que a pesar de no tener seguridad social dio la orden de atenderlos, pero buscará en el Ministerio de Salud, fórmulas para saber a quién facturar los servicios prestados porque se corre el riesgo de generar desequilibrios económicos en la red pública hospitalaria del municipio.

“Como gobernante no puedo desatender a esas personas, eso es inhumano, pero me preocupa es que si no son reconocidos en el Sisbén, no tienen eps, como se sostiene financieramente el sistema con los servicios prestados”agregó el mandatario.

Baldomero Villadiego, dijo que teme que se agrave la situación ante la llegada de nuevos grupos de ciudadanos venezolanos, o colombianos residentes en el vecino país.