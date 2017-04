“Los artistas andan muy afanados para cumplir conciertos”: Fredy Sierra

Fredy Sierra, rey vallenato. Foto/cortesía.

El rey vallenato, Fredy Sierra, lamentó la muerte de Martín Elías y al tiempo cuestionó las apretadas agendas de conciertos que deben cumplir los artistas en ciudades diferentes poniendo en riesgos sus vidas.

“Es lamentable la partida de un muchacho que venía caminado con fuerza estaba posesionado. En el presente los artistas andan muy afanados por cumplir los compromisos en varias ciudades” explicó Sierra.

Dijo que los representantes de los cantantes vallenatos firman varios contratos, por ejemplo, en Montería a las dos horas deben estar en Sincelejo y luego finalizan en Cartagena en tiempo récord.

“ Son tantas cosas que se puedan presentar en las vías, fallas mecánicas, animales atravesados y fallas humanas. No se puede salir de un concierto a las 3:00 a.m para llegar a otra ciudad a las 5:00 a.m. es difícil el organismo se agota” dijo el acordeonero.

El rey vallenato cordobés recordó que tuvo mucha cercanía con Diomedes Díaz Maestre , padre de Martín Elías y con su tío Elver Díaz.