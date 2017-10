“Nunca he pensado en renunciar”: Gobernador de Córdoba

Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile. Foto/archivo

El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, dijo que está tranquilo esperando acudir a la justicia cuando esta lo requiera al referirse a las investigaciones que adelantan en la Gobernación por pagos a EPS en la presente periodo a supuestos pacientes con hemofilia

“ Yo tengo un compromiso con Córdoba y aún me faltan dos años y sigo trabajando aquí estoy y aquí me quedo jamás he pensado en renunciar” dijo el gobernador.

Aclaró que en ningún momento ha pensado en renunciar a su cargo respondiendo al rumor que se conoció a través de la redes sociales.

El gobernador de Córdoba negó que la Fiscalía haya hallanado una de su fincas adquiridas recientemente ente en el departamento de Cٌórdoba.