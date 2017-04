Registraduría multó a mujer analfabeta porque no sirvió de jurado

Elsa María Miranda. Foto/cortesía/Gustavo Santiago.

Muy angustiada se encuentra, Elsa María Miranda, tras recibir una notificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le advertía de una multa de 2 millones de pesos porque no sirvió de jurado de votación.

La mujer quien tiene 51 años de edad asegura que no sabe leer ni escribir y reside en uno de los sectores deprimidos del barrio Cantaclaro en Montería.

Una vez conoció el documento se dirigió hacia la Registraduría en Montería para aclarar que ella es iletrada, que nunca ha sido jurado ni invitada a ser jurado de votación en elecciones.

“En la Registraduría me dijeron que tenía que pagar sino me metían presa o algo, yo vivo con mis esposo, la verdad no tengo para pagar ”, dijo entre lágrimas y con voz entrecortada.

“La notificación fue el 19 de marzo en horas de la mañana yo lloré ese día porque yo no tengo dinero no sé leer ni escribir y nunca me avisaron que tenía que ser jurado de votación en la elecciones de plebiscito” explicó la afectada.

Elsa Miranda, nerviosa por la amenaza estatal, se trasladó a la Defensoría del Pueblo regional Córdoba donde uno de los abogados asumió su defensa y advirtió que iniciará en las próximas horas la petición de revocatoria de la sanción.

Se supo que en la misma sede de la Defensoría en la capital de Córdoba han atendido varios casos similares que son estudiados.