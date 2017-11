Coreano que recorría el mundo en bicicleta fue robado en Bogotá

Tomada de Facebook Jeonghwan Kim

Jeonghwan Kim, un ciudadano coreano quien viaja por el mundo en su bicicleta llegó a Bogotá en donde fue abordado por dos sujetos quienes lo despojaron de su vehículo tras distraerlo al norte de la ciudad.

Kim denunció lo ocurrido en su cuenta en la red social Facebook donde también añadió algunas fotografías de su bicicleta durante sus viajes para que las personas que la reconozcan puedan denunciar y él pueda recuperarla.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 24 de octubre en el barrio Cedritos cuando Kim se disponía a vender algunos productos y lo abordó “un sujeto en bicicleta que me empezó a hablar mucho”, dijo Kim.

“De pronto se “encontró” con otro sujeto que decía ser su conocido; luego el primer sujeto dijo que vivía cerca que iba a traer su tarjeta, mientras tanto me quedé con el otro chico, este chico me insistió mucho para que le dejara montar mi bicicleta”, relato Kim en Facebook.

El ciudadano coreano, agregó que “al principio le dije que no, porque la condición de la bici no era muy buena, pero prácticamente me la quitó y empezó a montar alrededor y así en un momento muy rápido el sujeto se fue con mi bicicleta y con ella mi maletín rojo”.

Tras relatar los sucesos donde perdió su bicicleta, Jeonghwan Kim, pidió ayuda a la ciudadanía para encontrar su bicicleta afirmando también que llevó a cabo el proceso de la denuncia ante las autoridades que ya investigan quiénes podrían ser los responsables.