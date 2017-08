Corte Constitucional debe encontrar la sabiduría para el fallo en el caso del blindaje de los acuerdos de paz: Rector Universidad Externado

Foto: RCN Radio

El rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao Pérez, dijo que la Corte Constitucional debe encontrar la sabiduría para dictar un fallo ante la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero, que tumbaría el blindaje de los acuerdos de Paz.

El ex Magistrado reiteró que la Corte debe ser sabía en su decisión, para que la paz no se destruya y que no quede en vano todo el esfuerzo que se ha hecho.

” Este es un debate muy interesante desde el punto de vista constitucional, pero yo creo que la Corte debe encontrar la sabiduría de entender que aquí estamos en un principio del valor de la buena fé y de la confianza que se pueda tener en las negociaciones frente al tema de la paz” explicó el rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao Pérez.

Igualmente dijo que la decisión final debe estar antes del 30 de agosto, donde la Corte tendrá los argumentos suficientes para sustentar la decisión.

Contexto

Divida se encuentra la Sala Plena de la Corte Constitucional sobre la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero que pondría en apuros en blindaje jurídico de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las Farc en la Habana, Cuba.

Dentro de la ponencia, el magistrado Guerrero propone que se tumben dos apartes del acto legislativo que habla sobre la estabilidad y seguridad jurídica del acuerdo el 02 del 11 de mayo de 2017.

Además trascendió que la ponencia del magistrado Guerrero propone que se elimine los apartes que señalan textualmente dentro del acto legislativo que reza “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final”.

Lo que señala el blindaje jurídico del proceso de paz es que se respete lo acordado en los próximos tres gobiernos para salvaguardar la implementación de lo pactado en Cuba.

La división de la Sala Plena de la Corte Constitucional se da ya que la votación estaría 4-4 dentro del alto tribunal.