Corte Suprema de Justicia seguiría investigaciones por desfalco en refinería para el Meta

El director Nacional de Anti corrupción Gustavo Moreno dijo desde Villavicencio que trasladarán la investigación por el presunto desfalco a la empresa LlanoPetrol, creada para la construcción de la refinería del Meta, a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que investigue a funcionarios y ex funcionarios de la Gobernación del Meta que tienen hoy fuero especial y sobre los cuales la dirección Nacional de Anti corrupción no no puede actuar.

Dijo el funcionario que esta es la primera fase de la investigación que se inició con unos hallazgos trasladados por la gerencia de la Contraloría General de la Nación en el Meta, los cuales superan cuantía de los 18 mi millones de pesos.

Los capturados este miércoles en Villavicencio son investigados por presuntas irregularidades ocurridas entre los años 2012 y 2015, cuando los entonces funcionarios de la Gobernación del Meta y de la empresa del Estado Llanopetrol habrían presentado y suscrito los proyectos 452 y 296 de 2012 para realizar estudios de pre-factibilidad para la construcción de la Refinería del Meta.

Según la Fiscalía en el desarrollo de esos proyectos se suscribieron los convenios interadministrativos 404 y 290 de 2013, con los que supuestamente se apropiaron de manera irregular de recursos públicos que superan los dieciocho mil millones de pesos ($18.000´000.000). Según la investigación adelantada, los proyectos no se finalizaron ni se liquidaron los convenios para realizar los estudios de pre-factibilidad para la construcción de la Refinería del Meta. Como antecedente histórico se tiene que en 1999 se creó la empresa Metropetrol — cuya gerente era la hoy capturada— que tenía como objeto los estudios de factibilidad para la construcción de la Refinería del Meta, para lo cual se destinaron veintidós mil millones de pesos ($22.000´000.000).

Tales estudios no se habrían tenido en cuenta para el proyecto de Llanopetrol 2012-2015, según el ente penal.

Los capturados son sindicados de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

En Villavicencio fueron capturados la mañana de este miércoles el actual secretario de Víctimas de la Gobernación del Meta y ex director Administrativo de Planeación Hernando Martínez Aguilera, el exgerente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Llanopetrol Ricardo Rodríguez y una asesora de la Unidad Nacional de Víctimas y ex asesora jurídica de la Gobernación del Meta y ex miembro de la Junta Directiva de Llanopetrol Luz Estela Casasfranco.

Dentro de la investigación penal se recuerda que en el año 1999 se creó la empresa METAPETROL, la cual tenía por objeto los estudios de factibilidad para la construcción de la Refinería del Meta, siendo gerente de la misma, LUZ STELLA CASASFRANCO VANEGAS, en la administración de Alan Jara (1998-2000), cuyo presupuesto fue de 22 mil millones de pesos y a la fecha, no se tuvieron en cuenta dichos estudios de factibilidad para el proyecto de LLANOPETROL del 2012-2015.

La investigación es adelantada por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, en el marco de los resultados de la Jornada Anticorrupción realizada en Meta el pasado 5 de mayo, dentro del Plan Bolsillos de Cristal.