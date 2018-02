COVIANDES dijo que serán sus expertos los que digan si se demuele o no el puente de Chirajara

Mediante un comunicado público la empresa concesionaria Coviandes informó que fue por los medios de comunicación que se enteró de la decisión tomada por el Ministro de Transporte, sobre el cierre de la vía Bogotá – Villavicencio.

Este es el texto del comunidao de COVIANDES:

Coviandes informa a la opinión pública, que se ha enterado por los medios de comunicación de la

decisión tomada por el Ministro de Transporte, consistente en el cierre de la vía Bogotá-

Villavicencio.

Coviandes viene trabajando sin pausa desde el momento mismo de tan lamentable suceso, y ha

estado en permanente contacto con GISAICO S.A. -constructor del puente- analizando y

acompañando la toma de decisiones técnicas que permitan superar el evento a la mayor brevedad

posible.

Coviandes clarifica que el cierre no soluciona el problema. Por el contrario, genera efectos adversos

para la movilidad por el corredor vial, con grave impacto sobre la economía nacional y el derecho

de los usuarios al público transporte, sin fundamento técnico alguno.

Coviandes debe esperar las recomendaciones integrales de Modjeski y Masters, cuyos especialistas

arriban hoy al país, que podrían incluir la demolición controlada de la pila C del puente, lo cual se

haría observando los procedimientos adecuados. En cualquier caso, el estado de la pila C, permite

realizar un manejo racional y ordenado de la situación.

Coviandes tiene la obligación, y el mayor interés, de proveer las condiciones óptimas de seguridad,

sin importar el costo, a los operarios que demolerían la pila C (si esta fuera la recomendación de los

expertos) igual que a todos los demás usuarios de la vía. Indispensablemente, necesitamos el

concepto y recomendaciones para este particular efecto, y para la revisión general para la que los

hemos contratado.

Hemos trabajado en esta carretera desde que era apenas un mal camino de herradura, en el cual

los ciudadanos se demoraban más de 8 horas en llegar a su destino. Ya hoy la distancia total de

Bogotá a Villavicencio se recorre por esta carretera en menos de dos horas, mejorando la

competitividad y la calidad de vida de los habitantes de la región.

Vale la pena recordar que la inmensa mayoría de los recursos para este logro se han producido

gracias a las obras financiadas y ejecutadas por nuestro consorcio, en forma tal que, los recursos

utilizados del presupuesto nacional han sido mínimos. Esta y no otra ha sido nuestra orientación y

el compromiso que hemos mantenido por estos años y el que nos sigue animando, razón por la cual

consideramos que la concertación permanente y de buena voluntad entre las partes, el gobierno y

el concesionario, resulta indispensable para el mejor éxito de la obra en pro de todos los

colombianos.

Es posible que, según las recomendaciones y conclusiones de los expertos, puedan producirse

cierres parciales de la vía, por algunas horas y en el peor de los casos, un cierre total en

determinados momentos del proceso pretendiendo que la afectación a la población sea la menor.