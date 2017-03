Creación de Corte Electoral tampoco convence al Consejo de Estado

El presidente del Consejo de Estado, magistrado Jorge Ramírez Ramírez, rechazó la propuesta de creación de una Corte Electoral, al considerar que esa instancia no tiene relación directa con el Acuerdo de Paz.

Para la máxima autoridad del Alto Tribunal, si bien es necesario hacer “ajustes al modelo institucional”, sostuvo que no es oportuno ni conveniente realizar “una sustitución de la arquitectura constitucional” que es la planteada con la conformación de esta figura, la cual además de controlar la actividad electoral en Colombia, estaría también asumiendo las funciones de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. (Lea también: Registrador Nacional rechaza propuesta de creación de una Corte Electoral dentro de Reforma Política).

“Tenemos la idea de que esa Corte Electoral que sustituiría la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; es decir, los jueces administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado en el control de esos actos electorales, no es conveniente, no es oportuna y no es necesaria, ni tiene relación directa con el Acuerdo de Paz”, afirmó.

El pronunciamiento del presidente del Consejo de Estado, se realizó en Cartagena tras concluir el primer día del foro ‘En la ruta de la Paz’, donde la Misión Electoral Especial y partidos políticos discuten las propuestas a incorporarse en la nueva Reforma Política.