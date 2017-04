Aún no inician estudios para determinar gravedad de falla geológica en cerro La Popa, Cartagena

El cerro se encuentra ubicado en el centro del perímetro urbano de la ciudad.

Después de 26 días de haberse declarado la calamidad pública en Cartagena por causa de las enormes grietas que aparecieron en el cerro de la Popa, las autoridades de Cartagena no han iniciado los estudios para determinar la gravedad de esta emergencia que tiene en riesgo de deslizamiento a gran parte de la montaña.

Así lo confirma el alcalde Manuel Vicente Duque, quien aseguró que “no podemos actuar por percepción sino por estudios y esos son los que no se han hecho todavía a fondo”.

El plan de mitigación para atender la amenaza del cerro La Popa apenas fue aprobado hace dos días. Actualmente ni siquiera se han iniciado obras previas consistentes en tapar las grietas para evitar que la temporada de lluvias agrave el riesgo de deslizamiento.

El sacerdote José Beltrán, quien habita y dirige el convento La Popa, ubicado en la parte alta del cerro, manifestó que no se han adelantado acciones para mitigar la emergencia.

“No se han tomado más medidas para la prevención de lo que sucede en El Salto de El Cabrón (lugar más afectado por las grietas), la única medida ha sido cerrar el ingreso de los turistas y de visitantes. Pero no se está haciendo ningún otro trabajo o medida, y no sabemos porque aquí no informan absolutamente nada, ni que van a cerrar o que van a abrir”.

Los organismos de socorro han advertido que de no tomarse medidas se verían afectados más de 10 barrios aledaños al cerro. Sin embargo, en la alcaldía de Cartagena hay incertidumbre sobre esta amenaza.

En las últimas horas el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo reiteró que por precaución se mantenían las restricciones para el acceso de peatones y vehículos hacia la parte alta de la montaña.

“En esta reunión se aprobó el plan de acción especifico para el tratamiento del cerro de La Popa, Salto El Cabrón. Igualmente se mantiene la restricción sobre el acceso tanto vehicular como peatonal… Bajo el principio de precaución se mantienen estas medidas de igual forma”, declaró, Luz Estela Bejarano, directora encargada de la oficina de gestión del riesgo.

Minutos después de estas declaraciones y pese a las advertencias de riesgo, el alcalde Manuel Vicente Duque autorizó el acceso de los peatones hacia la parte alta de la montaña.

“No hay ningún tipo de inconveniente para los feligreses que quieran subir a pie, el problema es que quieran hacerlo en vehículo porque está prohibido por el consejo de riesgo”, afirmó el mandatario.

Esta incertidumbre de las autoridades ya empieza a reflejarse entre los habitantes de la ciudad de Cartagena, debido a que no se han iniciado las obras de mitigación y ni siquiera se conoce con detalle la gravedad de esta falla geológica que de aumentar y según los organismos de socorro, podría sepultar a centenares de personas.