Crece preocupación en el Huila por informe de la Contraría que declara inservible el estadio de Neiva

Las obras permanecen paralizadas. Foto RCN Radio

Una enorme preocupación embarga a los huilenses por el informe de la Contraloría General de la República que dejan en evidencia la falta de un estudio de Vulnerabilidad Sísmica y Reforzamiento de la tribuna occidental del estadio Guillermo Plazas Alcid.

Los neivanos ratificaron que faltó planeación y calificaron como irresponsables las personas que en la pasada administración estuvieron al frente de este proyecto que hoy podrían representar un detrimento patrimonial ante lo que sería una inminente demolición de las obras que se ejecutó el Consorcio Estadio 2014 tras una inversión cercana de 28 mil millones de pesos.

“Porque esa estructura está construida hace 37 años en ese entonces no habían las normas antisísmicas hoy en día si existen, pero la administración anterior irresponsablemente no la contrato para reforzar toda la estructura de la gradería occidental del estadio. Aquí hubo unas fallas garrafales que merecen ser investigadas por los entes de control para que este tipo de errores no se vuelvan a cometer, aquí tiene que haber unos responsables sea quien sea”, afirmó Orlando Ibagón dirigente huilense.

José Miller Vargas, con más de 30 de experiencia y quien hizo parte del grupo de maestros de construcción de estas obras del estadio confirmó las falencias que tiene la estructura que se construyó en 1980 para los primeros Juegos nacionales.

“Se cayeron las infraestructuras viejas , unas graderías que están podridas y así les va a pasar con las otras que están , porque si desde la pasada administración lo hubieran hecho bien y definido construir todo, habría sido lo mejor, pero ahora tendrán para volverlas a construir tienen que tumbar todo”, subrayó.

Los huilenses confirmaron que están a la espera de una respuesta de las autoridades locales teniendo en cuenta que en la actualidad las obras están paralizadas luego que colapsara estas graderías del sector occidental y les causara la muerte a cuatro personas.

Mientras que la sociedad Nacional de ingenieros realizan un estudio para determinar porque colapso la estructura y desde la parte técnica cual sería el futuro de este escenario en Neiva.