Crisis en colegios de Cartagena: sin pupitres, sin aseadores y mala infraestructura

104 instituciones educativas tiene Cartagena. El 45 por ciento se encuentra en mal estado. El 90 por ciento está sin aseadores. Por falta de personal que haga la limpieza a los colegios, maestros y padres de familia han salido a protestar

“Les estamos diciendo al gobierno distrital que las instituciones educativas no se pueden dejar sin el aseo, porque las instituciones donde están los hijos de los pobres requieren y necesitan unas instituciones educativas bien aseadas, dignas para que se les pueda dar clases y el proceso educativo se desarrolle con calidad, como debe ser”, relató una docente.

A esto se suma el hecho de que hay colegios en Cartagena donde se ha fijado una medida de pico y placa para que los estudiantes puedan recibir las clases haciendo uso de pupitres. Estas jornadas académicas son de cuatro horas diarias por lo que se destina tan solo 30 minutos por cada asignatura. Este caso se presenta en el colegio María Vélez Trujillo. Los estudiantes comentan:

“Entramos a las 6 y 30 de la mañana y salimos a las 9 y 30 porque no hay sillas donde sentarnos…nos dan las seis asignaturas pero ajá en media hora qué puede aprender uno”, comentó una estudiante.

Mientras que otra agregó: “Entro desde las 9 y 30 hasta las 12 y 35 pm. La mayoría de profesores no evalúan constantemente todas las notas por falta de tiempo…Nos prometieron sillas, ya van 5 meses y no las tenemos”.

En otros colegios por falta de pupitres los niños reciben clases en el suelo, como es el caso de la institución Técnica de La Boquilla. Los niños relatan:

“A veces nos toca coger los pupitres sin brazos y apoyamos los cuadernos en las piernas porque no tenemos una silla decente porque están dañadas o partidas”.

“Yo me siento en el piso y pongo el cuaderno en la silla, y a veces para no ensuciarme me siento sobre el bolso”.

En Cartagena la cobertura general en materia educativa pasó de 268 mil 666 estudiantes en el 2010 a 226 mil 825 estudiantes en 2016. En el año 2015, 10 mil 637 estudiantes abandonaron las aulas de clases. Actualmente existen 4 mil 54 niños de 5 años que se encuentran fuera del Sistema Educativo Distrital. De igual forma se reporta que existen más de 16 mil 474 jóvenes entre 15 y 16 años que no están estudiando.