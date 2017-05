Por crisis educativa en Bolívar, maestros hasta compran tornillos para reparar pupitres y tableros

Foto: RCN Radio

Los docentes de Bolívar se sumaron al paro nacional del magisterio para rechazar las malas condiciones en las que se encuentran los colegios de esta zona del país.

Dicen que además de los bajos salarios y las deficiencias de su sistema de salud, deben enfrentarse a trabajar en colegios que están a punto de caerse por el mal estado de las paredes.

“La Institución Educativa Luis Carlos López tiene unas aulas en mal estado, los niños de séptimo están recibiendo clases en salones rajados. Es un riesgo seguir dando clases”, dijo un profesor.

“En Villanueva y Zipacoa tenemos salones con grietas, se les han caído los techos y como si fuera poco tienen los pisos rajados. Ya varios niños se les ha quedado el pie metido en esas rajas y hemos tenido accidentes”, dijo una profesora del municipio de Villanueva.

Maestros de Ballestas, en la zona rural de Turbana, aseguraron que deben dar clases en 11 casas de familias porque la sede del colegio permanece en obra negra pese a que debía ser entregado en 2015.

“Los niños están recibiendo las clases en casas, en salas que son muy pequeñas para la cantidad de estudiantes y con este problema del clima, ¡el calor que hace!, es imposible laborar… Desde el 2014 no hemos tenido solución y por cada curso tenemos 40 a 45 estudiantes”, aseguró una profesora.

Según los docentes, en Bolívar hay una crisis del sector educativo que les ha llevado a sacar parte de sus sueldos para comprar marcadores e incluso tornillos con los que ellos mismo reparan sillas y evitar que los estudiantes se sienten en el suelo.

“Como es posible que ya casi estamos a mitad de año y a la fecha no nos han dado ni un mísero marcador para trabajadar, hasta las tintas y los tornillos nos toca comprar para dar las clases y evitar que los niños se sienten en el suelo… No tenemos sillas y las que están, se encuentran en mal estado”, dijo un profesor del Colegio San Francisco de Asís.

A la manifestación asistieron incluso los docentes con problemas de salud, quienes en motocicleta y con banderas del magisterio acompañaron esta jornada.

“Estoy en moto porque me duele la columna pero estoy en lucha porque la educación va para abajo. Al gobierno le digo que vayan directamente a las escuelas para que se den cuenta que ayer una niña de primero se me orinó en la puerta del baño porque no lo pueden abrir por no hay quien les haga aseo”, dijo una de las docentes.

La manifestación terminó hacia medio día en el colegio Nuestra Señora del Carmen, donde fue instalada una carpa para que los docentes permanezcan durante el paro.

En las avenidas el Bosque y Pedro de Heredia de esta ciudad hubo congestiones viales que debieron ser controladas por las autoridades de tránsito.