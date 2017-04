Cruz Roja pide paciencia para entrega de subsidios de damnificados en Manizales

Foto: RCN Radio

Damnificados de los deslizamientos de tierra del pasaso miércoles 19 de abril de los barrios Persia y González de Manizales, denunciaron que desde hace varios días nos les entregan las fichas para reclamar los subsidios de arrendamiento; aseguran que al momento no tienen donde vivir y los albergues están siendo clausurados.

Centenares de familias damnificadas se reúnen a las afueras de la Cruz Roja, pidiendo ficha para reclamar su subsidio de arrendamiento, pero según ellos, la respuesta es que no se pueden entregar porque el dinero aún no se ha autorizado.

“Estoy aquí desde las 5 de la mañana, esperando que me entreguen una ficha, pero nos dicen que vengamos luego porque no hay convenio, que por qué no hay plata. Esto es una necesidad y deberían darnos prioridad y acelerar los trabajos” explicó damnificada del barrio González.

“Son 250 mil pesos de subsidio de arrendamiento, esto no alcanza para pagar una casa porque no baja de 400 mil pesos, pero al necesitarlos, los recibimos pero ya ni eso, ya no nos lo quieren dar, no sabemos que hacer” explicó damnificado del barrio Persia.

Por su parte la directora Ejecutiva de La Cruz Roja de Manizales, Sharim Toro Velásquez, explicó que los recursos para los damnificados están por los 500 millones de pesos, pero hay que esperar los trámites legales para hacer efectiva la entrega.

“Nosotros somos operador de los recursos que el gobierno gira, y aprobaron 500 millones de pesos, pero la plata no está en la caja y no se ha firmado el contrato, estamos esperando las directrices de cuando se hace el trámite para iniciar con la entrega. Por eso pedimos paciencia a los damnificados, entendemos la situación pero se nos sale de las manos” explicó la directora de la Cruz Roja.

Explicó igualmente, que a la fecha se han entregado 702 subsidios de arrendamiento equivalentes a 181 millones 500 mil pesos y que faltan 24 familias.