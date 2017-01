En cuarentena permanece el tiburón bambú en el Parque Explora

Tiburón bambú. Foto: ministerio de Ambiente.

En el fondo de un acuario permanece el Tiburón Bambú, que fue puesto en cuarentena para monitorear sus condiciones en el Parque Explora de Medellín, a dónde llegó luego de sobrevivir al sacrificio masivo de las especies marinas que fueron decomisadas en el centro comercial Atlantis de Bogotá.

Esta especie, que mide unos 60 centímetros y que su cuerpo está cubierto de rayas blancas y negras, está aislado bajo monitoreo -en un espacio que cumple los estándares internacionales- por lo menos durante 30 días. (Puede leer: Peces incautados en centro comercial de Bogotá fueron sacrificados).

Por lo que no será expuesto pronto al público, como lo afirmó la subdirectora Ambiental del Área Metropolitana, María del Pilar Restrepo, hasta conocer cómo se adapta a este nuevo hábitat.

“La cuarentena, generalmente, es de 30 días. Pero depende de cómo evolucione el animal y de las características de la especie. Se tiene que valorar estas variables para determinar si entra a los protocolos de la colección viva del Parque Explora”, señaló.

El Tiburón Bambú, que se ha convertido en un misterio para los ciudadanos por lo desencadenado en el Atlantis, en realidad no es considerado una especie invasora a pesar de que es originario del Indo-Pacífico, como lo señaló Yenni Leal, profesora de Ecología Marina de la Sede de Oceanografía de la Universidad de Antioquia, quien, sin embargo, sí aclaró que cualquier especie foránea es una amenaza para las colombianas, porque no se conoce su reacción.

“Siempre una especie nueva en un ecosistema que no es el propio, va a representar una posible amenaza para las especies nativas. En este caso, tenemos el deber de actuar con precaución, para evitar los impactos sobre las especies nativas y para salvaguardar nuestra biodiversidad”, dijo.

Por esa razón es que la bióloga marina Claudia Sánchez, profesional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, agregó se traslada este Tiburón Bambú a una ciudad diferente a la de las costas del país para evitar algún tipo de riesgo si se escapara, ya que no pueden sobrevivir más de cuatro minutos en agua dulce. (Puede leer: Tiburón bambú fue llevado provisionalmente al Parque Explora en Medellín).

“Ellos no pueden respirar más de cuatro minutos en agua dulce por el cambio de presión de agua dulce o salada, no podría sobrevivir. El Parque Explora cumple todos los requerimientos de seguridad para tener la especie”, puntualizó.

En este momento, la especie recibe una atención especial en la etapa de adaptación, que es considerada como crítica. Por eso está en un área restringida, donde sólo podrán acceder profesionales encargados de su cuidado y preservación.