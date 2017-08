Cúcuta requiere urgentemente de estrategias económicas para salir de la crisis

El cierre de frontera permite revelar la realidad económica y social de la ciudad, que desde el año 2.010 enfrenta un alto nivel de desempleo e informalidad, dijo a RCN Mario Zambrano economista y director del programa Cúcuta cómo vamos.

“Desde hace cinco años, la ciudad viene afrontando graves problemas económicos, a partir de ese entonces su nivel de desempleo se ubicó entre un 18% y un 19% , mientras que la informalidad se situó entre un 69% y un 70%” dijo Zambrano a RCN.

El panorama empeoró en el 2015 con la deportación de colombianos, varios se quedaron en la ciudad, mientras que en el 2017 se registra la migración de un gran número de venezolanos.

Según Zambrano un buen número de venezolanos son contratados en centros de belleza, restaurantes y almacenes, desplazando la mano de obra del colombiano.

“A este problema se unen, otros factores como la falta de conectividad de la región con el interior del país, siempre se miró solamente hacía Venezuela, el talento profesional emigra a otras ciudades por falta de oportunidad laboral, no hay economía de aglomeración, no hay suficientes insumos y las universidades no preparan profesionales que realmente reclama el órgano productivo de la región , los altos costos en servicios públicos e impuestos” dijo el director del programa Cúcuta cómo vamos a RCN.

Igualmente considera que se requiere urgente ayuda del Gobierno Nacional que permita la generación de empleo, mayor sentido de pertenecía de la clase política, de los gremios, las universidades, de la misma sociedad y tener una ruta a seguir, a dónde queremos llegar.