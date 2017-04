Por culpa de Electricaribe e incumplimiento de contratistas, ocho colegios en Bolívar no han sido entregados

Foto: Cortesía comunidad Barranca Vieja

Argumentando que no hay garantía de pago por parte de los entes territoriales, Electricaribe se ha negado a suministrarle el fluido eléctrico a colegios de Bolívar que están en construcción. De estos se destacan las instituciones Mamón de María de El Carmen de Bolívar, Barranca Vieja de Calamar y Jhon F. Kennedy de Zambrano.

A esto se suman los colegios que debían ser entregados a finales de 2015 pero por incumplimiento de los contratistas siguen inconclusos.

Mientras tanto los niños estudian a la intemperie, debajo de los árboles o en zonas despejadas por falta de salones de clases, como es el caso de los estudiantes del municipio Barranca Vieja. Padres de familia, relataron la situación:

“Realmente los niños están en malas condiciones, están recibiendo clases a las afueras del colegio, en los pasillos, y así no están aprendiendo. El techo del colegio se está cayendo”, manifestó una madre.

Otra comentó que “los niños están dando clases en casas de familias que viven alrededor del colegio y todo porque no tenemos cómo solucionar la problemática. El megacolegio no tiene luz y es una tristeza que un colegio tan bonito se esté dañando por no tener buena adecuación para nuestros niños. Tenemos miedo de un peligro. Como el colegio no se ha usado ya los techos tienen desagüe y por las lluvias el colegio está inundado”.

El director de la Unidad de Planeación de Bolívar, Manuel Fernández, aseguró que Electricaribe ha impedido que más de 3 mil 800 niños cambien sus colegios deteriorados por las inundaciones a nuevas sedes.

Estas obras hoy están deteriorándose por falta de uso y de dañarse significarían la pérdida de más de 23 mil 300 millones de pesos:

“Necesitamos de Electricaribe el cual es el prestador del servicio es la energización de estos colegios para poderlos entregar a la comunidad educativa para su funcionamiento. Estos colegios están totalmente terminados. Solo hacen falta unos pequeños detalles y revisar toda la parte eléctrica y toda la parte hidráulico sanitaria, hay que hacerle las diferentes pruebas para corroborar que todo esté funcionando y dárselos a la comunidad para su uso”.

El funcionario agregó que “no hemos tenido una respuesta positiva por parte de Electricaribe sobre la energización de estos colegios, siempre hace falta algún documento, o no tienen los contadores especiales que se necesitan en estos colegios por lo robustos que son, y por los voltajes altos que se manejan”.

De acuerdo a la secretaría de Educación de Bolívar, entre las obras que no han sido entregadas por incumplimiento por parte de los contratistas están cuatro que fueron contratadas por la administración del exgobernador Juan Carlos Gossaín, y corresponden a colegios de Castañal en El Peñón; San José en Achí; Tomasa Nájera en Mompox y el colegio Ballesta de Turbana.

Se calcula que un total de 5 mil estudiantes reciben clases en salones destruidos por las inundaciones o a la intemperie. Esto sucede a la vez que más de 8 colegios siguen en obra negra pese a que debían ser entregados en 2015 u otros que pese a estar terminados no funcionan por la negativa de Electricaribe para prestarles el servicio de energía.